Von Döner bis Pizza: Basha-Schnellrestaurant eröffnet an der Marienborner Straße

(wS/red) Siegen 24.02.2026 | Basha-Schnellrestaurant – Marienborner Straße 193 – 57074 Siegen – Tel. 0271 80963731
Pünktlich um 11 Uhr am heutigen Dienstagvormittag öffnete Betreiber Zakeria Qara die Türen seines neuen Basha-Schnellrestaurants in der Marienborner Straße 193. Nach intensiven Renovierungsarbeiten und viel Engagement war es endlich so weit: Aus den Räumlichkeiten ist eine moderne, einladende Anlaufstelle für Döner, Pizza, Schawarma und vielen weiteren Spezialitäten entstanden.
Pünktlich zur offiziellen Öffnung warteten die ersten neugierigen Gäste vor dem Restaurant. Mit einem Lächeln begrüßte Zakeria Qara gemeinsam mit seinem Team die Besucher und freute sich sichtlich über den gelungenen Start. „Wir möchten unseren Gästen frische, geschmackvolle Speisen zu fairen Preisen anbieten“, betonte der Betreiber zur Eröffnung.
Das neue BASHA-Schnellrestaurant setzt auf Vielfalt: Ob klassischer Döner und Dürüm, würzige Schawarma, Pizza in zahlreichen Variationen, saftige Burger, knackige Salate, Pasta-Gerichte oder verschiedene Snacks – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Speisen können gemütlich vor Ort – bei schönem Wetter auch draußen vor dem Restaurant – genossen werden. Ebenso sind Abholung und Lieferservice möglich, sodass Kunden flexibel entscheiden können, wie sie ihre Mahlzeit genießen möchten.
Zur Feier der Neueröffnung hat sich das Team ein besonderes Angebot einfallen lassen: Vom 24. bis zum 28. Februar 2026 (fünf Tage lang) gibt es Döner und Schawarma für nur 3,50 Euro sowie alle großen Pizzen für 7,50 Euro. Ein attraktives Angebot, das bereits am ersten Tag viele Gäste anlockte.
Geöffnet ist das Restaurant dienstags bis sonntags von 11:00 bis 22:00 Uhr (montags ist Ruhetag). Der Lieferservice steht täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Bestellungen werden telefonisch unter 0271 80963731 oder bequem per WhatsApp unter 01521 3385861 entgegengenommen. Auch Kreditkartenzahlung ist möglich.
Mit viel Herzblut, einem freundlichen Team und einem abwechslungsreichen Angebot startet das Basha-Schnellrestaurant nun in seine Zukunft – und dürfte sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt in Siegen entwickeln.
🥙 DÖNERGERICHTE
01. Kinderdöner – 4,50 €
mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße
02. Döner-Tasche normal – 6,50 €
mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße
03. Döner-Tasche Spezial – 7,50 €
mit Fleisch, gemischtem Salat, Soße und Weichkäse
04. Döner-Tasche Chili Cheese – 7,50 €
mit Fleisch, Cheddar, Pommes und Jalapeños
05. Döner-Tasche Amerikanisch – 7,50 €
mit Fleisch, Pommes, Salat und Soße
06. Vegetarische Tasche – 5,50 €
mit gemischtem Salat, Soße und Weichkäse
07. Dürüm Döner Wrap – 7,00 €
mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße
08. Dürüm Döner Wrap Amerikanisch – 8,00 €
mit Fleisch, Pommes, gemischtem Salat und Soße
09. Dürüm Vegetarischer Wrap – 6,00 €
mit gemischtem Salat, Soße und Weichkäse
10. Dönerbox – 5,50 €
mit Fleisch, Pommes und Soße
Soßen: Tzatziki · Döner-Soße · Joghurt · Scharf · Knoblauchcreme
🍽 TELLERGERICHTE
(Alle Gerichte mit Dönerfleisch oder Hähnchenfleisch)
11. Dönerteller Komplett – 10,50 €
mit Fleisch, gemischtem Salat und Pommes
12. Dönerteller Spezial – 11,50 €
mit Fleisch, gemischtem Salat, Pommes und Weichkäse
13. Dönerteller Chili Cheese – 12,00 €
mit Fleisch, Pommes, Cheddar, Jalapeños und Salat
14. Dönerteller Hollandaise – 12,00 €
mit Fleisch, Pommes, gemischtem Salat und Hollandaise-Soße
15. Dönerteller indischer Art – 12,00 €
mit Reis, gemischtem Salat und Fleisch nach Wahl
🌯 SCHAWARMA GERICHTE
16. Schawarma Rolle – 4,50 €
mit Hähnchenfleisch, Knoblauchcreme und sauren Gurken
17. Schawarma Chili Cheese – 6,50 €
mit Hähnchenfleisch, Jalapeños, sauren Gurken und Chili-Cheese
18. Schawarma Teller – 10,00 €
mit Schawarma Rolle, Pommes, Knoblauchcreme und Gurken
19. Schawarma Teller Classic – 12,50 €
mit gefülltem Brötchen, Knoblauchcreme, Gurken, Gouda und Pommes
🍕 PIZZA (Klein / Groß)
20. Margherita – 6,50 € / 8,00 €
21. Mista (Salami, Schinken, Pilze) – 7,50 € / 10,00 €
22. Sucuk – 7,00 € / 9,50 €
23. Basha (Hähnchen, Hollandaise, Brokkoli) – 8,00 € / 11,00 €
24. Tonno (Thunfisch, Zwiebeln) – 6,50 € / 9,50 €
25. Tonno Spezial – 7,50 € / 10,50 €
26. Funghi – 7,00 € / 9,00 €
27. Salami – 6,50 € / 9,00 €
28. Schinken – 6,50 € / 9,00 €
29. Milano (Salami & Schinken) – 7,00 € / 9,50 €
30. Romana (Schinken & Champignons) – 6,50 € / 9,50 €
31. Brokkoli – 6,50 € / 9,50 €
32. Spaghetti Bolognese Pizza – 7,00 € / 9,50 €
33. Spinaci – 7,50 € / 9,50 €
34. Italia – 7,00 € / 9,50 €
35. Hawaii – 7,00 € / 9,50 €
36. Capricciosa – 7,00 € / 9,00 €
37. Krabben – 7,50 € / 9,50 €
38. Tomaten Mozzarella – 6,50 € / 9,00 €
39. Calzone – 9,50 €
40. Calzone Tonno – 9,50 €
41. Pizza Döner Calzone – 10,00 €
42. Pizza Vegetarisch – 8,00 € / 9,50 €
43. Pizza Döner – 7,00 € / 10,00 €
44. Pizza Döner Spezial – 7,50 € / 10,50 €
45. Pizza Hollo – 7,50 € / 11,00 €
Familienpizza Margherita – 24,00 €
Familienpizza mit Belag – 28,00 €
🥖 PIZZABRÖTCHEN & PIZZABROT
- Kräuterbutter – 5,00 €
- Knoblauch – 5,00 €
- mit Käse – 7,00 €
- mit Dönerfleisch – 8,00 €
- mit Tonno – 8,00 €
- mit Salami oder Schinken – 8,00 €
- mit Sucuk – 8,00 €
🇹🇷 LAHMACUN (Türkische Pizza)
- Lahmacun – 7,50 €
- Lahmacun Spezial – 8,50 €
- Lahmacun Vegetarisch – 6,00 €
🧆 FALAFEL (Vegetarisch)
- Falafel im Brot – 6,00 €
- Falafel im Dürüm – 7,00 €
- Falafel Teller – 9,50 €
🌮 FRENCH TACOS
- Chicken Taco – 7,00 €
- Döner Taco – 7,00 €
- Sucuk Taco – 7,00 €
- Crispy Taco – 7,00 €
- Falafel Taco – 7,00 €
🍔 BURGER
- Hamburger – 3,00 €
- Cheeseburger – 3,50 €
- Chili Cheese Burger – 3,50 €
- Chicken Burger – 3,00 €
- Hamburger XXL – 7,00 €
- Cheeseburger XXL – 7,50 €
- Chili Cheese Burger XXL – 7,50 €
Menü-Option (mit Pommes & Getränk) + 3,50 €
🥗 SALATE
- Gemischter Salat – 8,00 €
- Salat Hawaii – 9,00 €
- Salat Basha – 9,00 €
- Salat Döner – 9,00 €
- Hähnchen Spezial – 9,00 €
🍽 SCHNITZEL (mit Salat & Pommes)
- Wiener Schnitzel – 8,00 €
- Jägerschnitzel – 9,50 €
- Zigeunerschnitzel – 9,50 €
- Schnitzel mit Rahmsoße – 9,50 €
- Schnitzel Hollandaise – 9,50 €
🌭 BRAT- & CURRYWURST
- Bratwurst – 2,50 €
- Currywurst – 3,00 €
- Bratwurst mit Pommes – 4,50 €
- Currywurst mit Pommes – 5,00 €
🍟 POMMES
- Pommes klein – 2,50 €
- Pommes groß – 3,00 €
- Ketchup / Mayonnaise – 0,50 €
🍗 NUGGETS
- 6 Stück – 3,50 € (5,00 € mit Pommes)
- 9 Stück – 5,50 € (6,50 € mit Pommes)
- 12 Stück – 6,50 € (8,50 € mit Pommes)
🍝 NUDELN
- Rigatoni Napoli – 7,00 €
- Rigatoni Bolognese – 8,00 €
- Rigatoni Tonni Scharf – 9,00 €
- Rigatoni Döner – 9,00 €
- Rigatoni Hayat – 9,00 €
- Rigatoni Vegetarisch – 9,00 €
🥤 GETRÄNKE (0,33l)
Coca Cola – 2,00 €
Coca Cola Light – 2,00 €
Coca Cola Zero – 2,00 €
Sprite – 2,00 €
Fanta – 2,00 €
Mezzo Mix – 2,00 €
Mineralwasser – 1,50 €
Eistee – 2,00 €
Ayran – 1,50 €
GazoZ – 2,00 €
Durstlöscher – 1,50 €