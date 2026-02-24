Von Döner bis Pizza: Basha-Schnellrestaurant eröffnet an der Marienborner Straße

(wS/red) Siegen 24.02.2026 | Basha-Schnellrestaurant – Marienborner Straße 193 – 57074 Siegen – Tel. 0271 80963731

Pünktlich um 11 Uhr am heutigen Dienstagvormittag öffnete Betreiber Zakeria Qara die Türen seines neuen Basha-Schnellrestaurants in der Marienborner Straße 193. Nach intensiven Renovierungsarbeiten und viel Engagement war es endlich so weit: Aus den Räumlichkeiten ist eine moderne, einladende Anlaufstelle für Döner, Pizza, Schawarma und vielen weiteren Spezialitäten entstanden.

Pünktlich zur offiziellen Öffnung warteten die ersten neugierigen Gäste vor dem Restaurant. Mit einem Lächeln begrüßte Zakeria Qara gemeinsam mit seinem Team die Besucher und freute sich sichtlich über den gelungenen Start. „Wir möchten unseren Gästen frische, geschmackvolle Speisen zu fairen Preisen anbieten“, betonte der Betreiber zur Eröffnung.

Das neue BASHA-Schnellrestaurant setzt auf Vielfalt: Ob klassischer Döner und Dürüm, würzige Schawarma, Pizza in zahlreichen Variationen, saftige Burger, knackige Salate, Pasta-Gerichte oder verschiedene Snacks – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Speisen können gemütlich vor Ort – bei schönem Wetter auch draußen vor dem Restaurant – genossen werden. Ebenso sind Abholung und Lieferservice möglich, sodass Kunden flexibel entscheiden können, wie sie ihre Mahlzeit genießen möchten.

Zur Feier der Neueröffnung hat sich das Team ein besonderes Angebot einfallen lassen: Vom 24. bis zum 28. Februar 2026 (fünf Tage lang) gibt es Döner und Schawarma für nur 3,50 Euro sowie alle großen Pizzen für 7,50 Euro. Ein attraktives Angebot, das bereits am ersten Tag viele Gäste anlockte.

Geöffnet ist das Restaurant dienstags bis sonntags von 11:00 bis 22:00 Uhr (montags ist Ruhetag). Der Lieferservice steht täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Bestellungen werden telefonisch unter 0271 80963731 oder bequem per WhatsApp unter 01521 3385861 entgegengenommen. Auch Kreditkartenzahlung ist möglich.

Mit viel Herzblut, einem freundlichen Team und einem abwechslungsreichen Angebot startet das Basha-Schnellrestaurant nun in seine Zukunft – und dürfte sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt in Siegen entwickeln.

🥙 DÖNERGERICHTE

01. Kinderdöner – 4,50 €

mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße

02. Döner-Tasche normal – 6,50 €

mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße

03. Döner-Tasche Spezial – 7,50 €

mit Fleisch, gemischtem Salat, Soße und Weichkäse

04. Döner-Tasche Chili Cheese – 7,50 €

mit Fleisch, Cheddar, Pommes und Jalapeños

05. Döner-Tasche Amerikanisch – 7,50 €

mit Fleisch, Pommes, Salat und Soße

06. Vegetarische Tasche – 5,50 €

mit gemischtem Salat, Soße und Weichkäse

07. Dürüm Döner Wrap – 7,00 €

mit Fleisch, gemischtem Salat und Soße

08. Dürüm Döner Wrap Amerikanisch – 8,00 €

mit Fleisch, Pommes, gemischtem Salat und Soße

09. Dürüm Vegetarischer Wrap – 6,00 €

mit gemischtem Salat, Soße und Weichkäse

10. Dönerbox – 5,50 €

mit Fleisch, Pommes und Soße

Soßen: Tzatziki · Döner-Soße · Joghurt · Scharf · Knoblauchcreme

🍽 TELLERGERICHTE

(Alle Gerichte mit Dönerfleisch oder Hähnchenfleisch)

11. Dönerteller Komplett – 10,50 €

mit Fleisch, gemischtem Salat und Pommes

12. Dönerteller Spezial – 11,50 €

mit Fleisch, gemischtem Salat, Pommes und Weichkäse

13. Dönerteller Chili Cheese – 12,00 €

mit Fleisch, Pommes, Cheddar, Jalapeños und Salat

14. Dönerteller Hollandaise – 12,00 €

mit Fleisch, Pommes, gemischtem Salat und Hollandaise-Soße

15. Dönerteller indischer Art – 12,00 €

mit Reis, gemischtem Salat und Fleisch nach Wahl

🌯 SCHAWARMA GERICHTE

16. Schawarma Rolle – 4,50 €

mit Hähnchenfleisch, Knoblauchcreme und sauren Gurken

17. Schawarma Chili Cheese – 6,50 €

mit Hähnchenfleisch, Jalapeños, sauren Gurken und Chili-Cheese

18. Schawarma Teller – 10,00 €

mit Schawarma Rolle, Pommes, Knoblauchcreme und Gurken

19. Schawarma Teller Classic – 12,50 €

mit gefülltem Brötchen, Knoblauchcreme, Gurken, Gouda und Pommes

🍕 PIZZA (Klein / Groß)

20. Margherita – 6,50 € / 8,00 €

21. Mista (Salami, Schinken, Pilze) – 7,50 € / 10,00 €

22. Sucuk – 7,00 € / 9,50 €

23. Basha (Hähnchen, Hollandaise, Brokkoli) – 8,00 € / 11,00 €

24. Tonno (Thunfisch, Zwiebeln) – 6,50 € / 9,50 €

25. Tonno Spezial – 7,50 € / 10,50 €

26. Funghi – 7,00 € / 9,00 €

27. Salami – 6,50 € / 9,00 €

28. Schinken – 6,50 € / 9,00 €

29. Milano (Salami & Schinken) – 7,00 € / 9,50 €

30. Romana (Schinken & Champignons) – 6,50 € / 9,50 €

31. Brokkoli – 6,50 € / 9,50 €

32. Spaghetti Bolognese Pizza – 7,00 € / 9,50 €

33. Spinaci – 7,50 € / 9,50 €

34. Italia – 7,00 € / 9,50 €

35. Hawaii – 7,00 € / 9,50 €

36. Capricciosa – 7,00 € / 9,00 €

37. Krabben – 7,50 € / 9,50 €

38. Tomaten Mozzarella – 6,50 € / 9,00 €

39. Calzone – 9,50 €

40. Calzone Tonno – 9,50 €

41. Pizza Döner Calzone – 10,00 €

42. Pizza Vegetarisch – 8,00 € / 9,50 €

43. Pizza Döner – 7,00 € / 10,00 €

44. Pizza Döner Spezial – 7,50 € / 10,50 €

45. Pizza Hollo – 7,50 € / 11,00 €

Familienpizza Margherita – 24,00 €

Familienpizza mit Belag – 28,00 €

🥖 PIZZABRÖTCHEN & PIZZABROT

Kräuterbutter – 5,00 € Knoblauch – 5,00 € mit Käse – 7,00 € mit Dönerfleisch – 8,00 € mit Tonno – 8,00 € mit Salami oder Schinken – 8,00 € mit Sucuk – 8,00 €

🇹🇷 LAHMACUN (Türkische Pizza)

Lahmacun – 7,50 € Lahmacun Spezial – 8,50 € Lahmacun Vegetarisch – 6,00 €

🧆 FALAFEL (Vegetarisch)

Falafel im Brot – 6,00 € Falafel im Dürüm – 7,00 € Falafel Teller – 9,50 €

🌮 FRENCH TACOS

Chicken Taco – 7,00 € Döner Taco – 7,00 € Sucuk Taco – 7,00 € Crispy Taco – 7,00 € Falafel Taco – 7,00 €

🍔 BURGER

Hamburger – 3,00 € Cheeseburger – 3,50 € Chili Cheese Burger – 3,50 € Chicken Burger – 3,00 € Hamburger XXL – 7,00 € Cheeseburger XXL – 7,50 € Chili Cheese Burger XXL – 7,50 €

Menü-Option (mit Pommes & Getränk) + 3,50 €

🥗 SALATE

Gemischter Salat – 8,00 € Salat Hawaii – 9,00 € Salat Basha – 9,00 € Salat Döner – 9,00 € Hähnchen Spezial – 9,00 €

🍽 SCHNITZEL (mit Salat & Pommes)

Wiener Schnitzel – 8,00 € Jägerschnitzel – 9,50 € Zigeunerschnitzel – 9,50 € Schnitzel mit Rahmsoße – 9,50 € Schnitzel Hollandaise – 9,50 €

🌭 BRAT- & CURRYWURST

Bratwurst – 2,50 € Currywurst – 3,00 € Bratwurst mit Pommes – 4,50 € Currywurst mit Pommes – 5,00 €

🍟 POMMES

Pommes klein – 2,50 € Pommes groß – 3,00 € Ketchup / Mayonnaise – 0,50 €

🍗 NUGGETS

6 Stück – 3,50 € (5,00 € mit Pommes) 9 Stück – 5,50 € (6,50 € mit Pommes) 12 Stück – 6,50 € (8,50 € mit Pommes)

🍝 NUDELN

Rigatoni Napoli – 7,00 € Rigatoni Bolognese – 8,00 € Rigatoni Tonni Scharf – 9,00 € Rigatoni Döner – 9,00 € Rigatoni Hayat – 9,00 € Rigatoni Vegetarisch – 9,00 €

🥤 GETRÄNKE (0,33l)

Coca Cola – 2,00 €

Coca Cola Light – 2,00 €

Coca Cola Zero – 2,00 €

Sprite – 2,00 €

Fanta – 2,00 €

Mezzo Mix – 2,00 €

Mineralwasser – 1,50 €

Eistee – 2,00 €

Ayran – 1,50 €

GazoZ – 2,00 €

Durstlöscher – 1,50 €