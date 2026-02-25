News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Lesung im Öalcher Backes: Spannung hautnah erleben, was ist Traum und was ist Realität?

25. Februar 20268
(wS/huv) Freudenberg 25.02.2026 | Die in Alchen lebende Autorin Sandra Lehnhof präsentiert am Freitagabend, 27. März, um 18.30 Uhr exklusiv ihren kürzlich erschienenen Psychothriller “Still wach”.

Der HuV Alchen lädt zu einem literarischen Abend in besonderer Atmosphäre voller Gänsehaut-Momente ein, wobei die Hintergründe zur Entstehung des Debutthrillers beleuchtet werden und es spannende Einblicke in die Figuren und deren Abgründe gibt.
Natürlich bleibt auch Zeit für Fragen, Gespräche und den persönlichen Austausch mit der Autorin, die ihre jahrelange Erfahrung mit Operationen und Narkosen in das 260-Seiten umfassende Werk hat einfließen lassen. Karten (15,- €) für das Event können bequem per E-Mail unter Event@HuV-Alchen.de bestellt werden.

Neben einem Begrüßungsgetränk sind Snacks während der Lesung im Eintritt enthalten.
Darüber hinaus wird unter allen Besucherinnen und Besuchern ein handsigniertes Buch verlost.


Das Foto bzw. die mit Softwareunterstützung erzeugte Darstellung zeigt die Autorin vor dem Öalcher Backes, in dem die Lesung stattfindet.

