Fußballfest in der Sporthalle Wenden: Altliga sorgt für beste Unterhaltung

(wS/vsv) Wenden 25.02.2026 | Gemeindepokal der Altliga 2026 – Fußballfest mit Spannung bis

zum Schluss

Der Gemeindepokal der Altliga 2026 in der Sporthalle der Gesamtschule Wenden hat einmal mehr bewiesen, warum er zu den festen Größen im sportlichen Kalender der Gemeinde zählt.

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten am Samstag für eine stimmungsvolle Kulisse und erlebten spannende Spiele, faire Begegnungen und viele bekannte Gesichter.



Für den VSV Wenden war es, nach der Ausrichtung des Hallen-Masters, bereits die nächste Großveranstaltung innerhalb weniger Wochen organisatorisch eine echte Herausforderung, die mit viel Einsatz und Teamgeist gemeistert wurde.



Sportlicher Rückblick: Achterbahnfahrt in der Gruppenphase

In der Gruppenphase zeigte die Altliga des VSV eine engagierte Leistung. Der Turnierstart gelang mit einem packenden 4:3-Erfolg gegen den SV Rothemühle. In zwei hart umkämpften Partien folgten ein 1:1 gegen den FSV Gerlingen sowie ein 2:2 gegen GW Elben. Spiele, in denen jeder Punkt erarbeitet werden musste.



Im abschließenden Gruppenspiel gegen den SV Ottfingen fehlte schließlich das nötige Quäntchen Glück, die Partie ging knapp mit 1:2 verloren. Am Ende stand Platz 4 in einer starken Gruppe A, ein respektables Ergebnis in einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld.



Spannendes Finale mit knapper Entscheidung

Auch in der Endrunde blieb es bis zum Schluss spannend. Im Finale lieferten sich Rot-Weiß Hünsborn und Grün Weiß Elben ein intensives Duell, das RWH mit einem knappen 1:0 für sich entschied. Damit geht der Gemeindepokal 2026 nach Hünsborn. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!



Im Spiel um Platz 3 setzte sich BW Hillmicke im Neunmeterschießen mit 4:3 gegen den FSV Gerlingen durch, nachdem es zuvor keinen Sieger gegeben hatte.



Dank an alle Unterstützer

Ein besonderer Dank gilt dem Hauptsponsor, der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, die den Gemeindepokal der Altliga seit vielen Jahren verlässlich unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Durchführung des Turniers leistet.

Ebenso bedankt sich der Ausrichter beim Veranstalter, dem Gemeindesportverband Wenden, für die gute Zusammenarbeit und die Organisation dieses traditionsreichen Wettbewerbs.



Darüber hinaus gilt ein großer Dank allen Helferinnen und Helfern, die beim Auf- und Abbau, am Verkauf sowie in der Organisation im Hintergrund im Einsatz waren. Ohne dieses Engagement wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich.

Der Gemeindepokal der Altliga 2026 hat einmal mehr gezeigt: Hallenfußball in Wenden ist mehr als nur Sport. Es ist gelebte Gemeinschaft.

v.l.n.r. Peter Niklas (GSV Wenden), Sebastian Scherer (Vorstand VSV Wenden), Siegermannschaft RW Hünsborn, Martin Mülder (Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden).



Vertreter der Mannschaften GW Elben, FSV Gerlingen, Sebastian Scherer vom VSV Wenden, Martin Mülder vom Hauptsponsor Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, Siegermannschaft RW Hünsborn, Peter Niklas vom Gemeindesportverband Wenden, BW Hillmicke.







