Da rieben sich selbst erfahrene Polizisten die Augen: Überladener Mängel-Anhänger in Kreuztal gestoppt

(wS/ots) Kreuztal 25.02.2026 | Am Montagabend (23. Februar) fiel einer Streife des Verkehrsdienstes im Bereich der Hagener Straße ein Gespann auf, das auf einem Anhänger einen stillgelegten Pkw transportierte. Da der Anhänger augenscheinlich überladen war, entschieden sich die Beamten, das Fahrzeuggespann zu kontrollieren. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest.

Eine anschließende Wägung bestätigte den Verdacht: Der Anhänger war um mehr als 35 Prozent überladen. Darüber hinaus wurden erhebliche sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, darunter mehrere abgerissene Radmuttern, ein platter Reifen sowie Risse im Rahmen des Anhängers. Zudem war das Bremsgestänge verbogen, wodurch die Bremsanlage nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte.

Aufgrund des schlechten technischen Zustands war eine sichere Weiterfahrt – auch zu einer Prüfstelle – nicht möglich. Der Anhänger musste daher von einem Abschleppunternehmen aufgenommen und zum TÜV transportiert werden.

Die dort durchgeführte Untersuchung bestätigte die Einschätzung der Polizeibeamten; der Anhänger wurde außer Betrieb gesetzt.

Bei der Überprüfung des 37-jährigen Fahrers stellte sich außerdem heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Neben einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwarten den Mann mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Foto: Polizei (ots)