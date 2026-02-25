News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
52-Jähriger PKW-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs – Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

25. Februar 2026107
(wS/ots) Kreuztal 25.02.2026 | Am gestrigen Dienstagabend (24. Februar) ist ein PKW-Fahrer mit über 2 Promille in Kreuztal unterwegs gewesen. Bei der anschließend Polizeikontrolle beleidigte er die Einsatzkräfte massiv. Nun sucht das Verkehrskommissariat nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Gegen 19:50 Uhr erhielt die Polizei telefonisch Hinweise auf einen grauen PKW der Marke Leapmotors. Der Wagen mit Siegener Kennzeichen war von der HTS-Abfahrt Kreuztal in Richtung Hilchenbach unterwegs. Dabei soll er in Schlangenlinien gefahren sein. Andere Verkehrsteilnehmer mussten laut Zeugen bremsen beziehungsweise ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die eingesetzte Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Dahlbruch anhalten und kontrollieren. Den Beamten fiel sofort der starke Alkoholgeruch bei dem 52-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der 52-Jährige musste daher die Einsatzkräfte mit zur Polizeiwache begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten behielten darüber hinaus den Führerschein des 52-Jährigen ein. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann verbal aggressiv und beleidigte die Polizisten auf das Übelste. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Sachbearbeitung sucht nun noch Verkehrsteilnehmer, die im Rahmen der Alkoholfahrt gefährdet wurden und abbremsen oder ausweichen mussten. Die Betroffenen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 – 909-0 zu melden.

Symbolbild

