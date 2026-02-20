45-Jährige fährt ohne Führerschein zur Polizei und kassiert direkt die nächsten Anzeigen

(wS/ots) Wilnsdorf 20.02.2026 | Am Mittwoch (18.02.2026) ist es zu einem Sachverhalt beim Bezirksdienst in Wilnsdorf gekommen, der so nicht alle Tage vorkommt.

Eine 45-Jährige suchte gegen 09:50 Uhr die Örtlichkeiten des Wilnsdorfer Bezirksdienstes im Rathaus in Wilnsdorf auf, um einen Haftbefehl zu bezahlen.

Diesen hatte das Gericht gegen die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen. Als die Frau mit einem KIA vorfuhr, staunten die Beamten nicht schlecht. Sie versicherte jedoch glaubhaft, dass sie ihren Führerschein nach einer verhängten Sperre zwischenzeitlich zurückbekommen habe. Allerdings fügte sie direkt hinzu, dass sie ihn zu Hause habe liegen lassen. Eine sofortige Überprüfung der Angaben in polizeilichen Auskunftssystemen war nicht möglich.

Sie bezahlte sodann ihre Strafe und fuhr mit ihrem Auto davon. Bei einer späteren Überprüfung trauten die Polizisten ihren Augen nicht. Sie stellten fest, dass die 45-Jährige noch nie einen Führerschein besessen hat und auch derzeit nach wie vor keinen besitzt. Die Beamten fertigten direkt zwei neue Strafanzeigen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.