Top-Sportvereine unterstützen Caritas-Spendenaktion zugunsten lebensbedrohlich erkrankter Familien

(wS/car) Siegen – Kreuztal 20.02.2026 | Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes in Südwestfalen wird wieder einmal sportlich und startet eine gemeinsame Spendenaktion mit den beiden Top Vereinen der Region, dem TuS Ferndorf und den Sportfreunden Siegen.

Die Aktion ist einfach erklärt, denn für jedes Heimspieltor können die Sportfans beider Vereine mit einer Spende den guten Zweck unterstützen. Das Beratungszentrum hilft Kindern und Jugendlichen von lebensbedrohlich erkrankten Eltern und ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Gleichzeitig verbindet die Torwurf-Schuss-Aktion den Handball und den Fußball in der Region und bietet allen Fans die Gelegenheit, sich direkt einzubringen. Der Startschuss fällt am 25. Februar 2026 beim Heimspiel des TuS Ferndorf gegen den HC Oppenweiler/Backnang. An diesem Tag können die Handballfans nicht nur den heimischen Zweitligisten anfeuern, sondern auch etwas Gutes tun. Jedes Heimspieltor zählt und wird am Spielende in eine Spende umgewandelt, die jeder Unterstützer in der Höhe selbst bestimmt.

Am Freitag, dem 13. März 2026 hat die Aktion seinen zweiten Höhepunkt und es wird wieder spannend. Die Sportfreunde Siegen wollen gegen den Wuppertaler SV punkten und das will das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ auch. Die Heimspieltore vom Handball werden mit den Toren des Regionalligisten im Leimbachstadion addiert und anschließend wieder in eine Spende umgewandelt.

Jeder Euro kommt an

„Wir freuen uns riesig auf die Aktion“, so Christoph Eich, der als Fundraiser des Caritasverbandes die Idee zur sportlichen Spendenaktion hatte. „An beiden Spieltagen sind wir mit unserem „Hörst du mich?“-Stand und dem gesamten Team vor Ort, verteilen Teilnahmekarten und hoffen auf möglichst viele Unterstützende.“

Alle Einnahmen fließen direkt in die kostenfreie Beratung, Begleitung und Unterstützung betroffener Familien. Katharina Jung, die Leiterin von „Hörst du mich?“, betont: „Wir hoffen auf eine starke Unterstützung aus der Region, denn: Gemeinsam setzen wir ein sichtbares Zeichen für Solidarität und Hilfsbereitschaft.“

(v. l.): Christoph Eich (Fundraiser Caritasverband in Südwestfalen), Matthias Georg,

Philip Würz, Hamza Saghiri, Alexander Finke, Katharina Jung (Leitung Beratungszentrum „Hörst du mich?“).

Foto: Roger Becker