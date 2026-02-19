Dance Around the World – Eine tänzerische Weltreise im Hüttenhaus Herdorf

(wS/vtv) Herdorf 19.02.2026 | Packen Sie gedanklich schon einmal Ihre Koffer: Im März geht es auf eine ganz besondere Reise rund um den Globus – und das mitten in Herdorf. Unter dem Titel „Dance Around the World“ präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule Klaas eine mitreißende Tanzshow voller internationaler Rhythmen und Emotionen.

Veranstaltet wird das Event vom VTV Freier Grund unter der Leitung von Beate Klaas. Aufführungstermine sind Samstag und Sonntag, 21. und 22. März 2026, im Hüttenhaus Herdorf.

Das Publikum erwartet eine tänzerische Reise von Land zu Land und von Rhythmus zu Rhythmus. Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen bringen Choreografien aus unterschiedlichen Stilrichtungen auf die Bühne. Das Repertoire reicht vom klassischen Ballett über Modern Dance bis hin zu weiteren tänzerischen Einflüssen aus aller Welt. Farbenfrohe Kostüme, abwechslungsreiche Musik und kreative Inszenierungen versprechen ein unterhaltsames und bewegendes Programm für die ganze Familie.

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist das 40-jährige Jubiläum der Ballettschule Klaas. Vier Jahrzehnte engagierte Tanzarbeit, Nachwuchsförderung und Leidenschaft für Bewegung spiegeln sich in dieser Show wider. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich daher nicht nur auf eindrucksvolle Darbietungen, sondern auch auf die ein oder andere Überraschung freuen.

Mit „Dance Around the World“ lädt die Ballettschule Klaas zu einem kulturellen Erlebnis ein, das Grenzen überwindet und die verbindende Kraft des Tanzes eindrucksvoll zeigt.