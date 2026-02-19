Erfolgreiche Wahlen, Ehrungen und ein Ausblick auf 2026 – Der TuS Müsen im Aufwind

(wS/tus) Hilchenbach 19.02.2026 | Im Rahmen der diesjährigen Versammlung des TuS Müsen wurden wichtige Entscheidungen getroffen und zahlreiche Ehrungen ausgesprochen. Ein rundum erfolgreiches Jahr 2025 lässt den Verein mit Zuversicht in die Zukunft blicken.



Wahlen und Bestätigungen

Die Versammlung begann mit der Wahl und Bestätigung zahlreicher Vereinspositionen. Einstimmig gewählt wurden:

 Vorstand Verwaltung: Sarah Bensberg

 Vorsitzende des Jugendausschusses: Mia-Joy Grafe

 Abteilungsleiter Technik & Gebäudemanagement: Philipp Klein

 Beisitzer Sportplatz: Bernd Grafe

 Sozialwart: Marius Mehl

 2. Kassenprüfer: Bernd Tiepelmann

 Abteilungsleiterin Allgemeinsport: Saskia Grafe

 Abteilungsleiterin Kinderturnen: Jennifer Mehl

 Abteilungsleiter Leichtathletik: Ralf Grafe

 Abteilungsleiter Spielmannswesen: Birger Altendorf



Zudem wurden Gina Dreisbach, Kurt Münker, Helene Hoffmann, Martina Hammes und Manfred

Wunderlich für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt und einstimmig benannt.

Ehrungen für sportliche Leistungen

Der TuS Müsen würdigte auch sportliche Erfolge, die die Vereinsgemeinschaft mit Stolz erfüllen.

Besonders herausragende Leistungen wurden ausgezeichnet:

 Ralf Grafe (LG Kindelsberg): 1. Platz, M50 Team, Deutsche Team-Senioren-Meisterschaften

 Carsten Wunderlich (LG Kindelsberg): 1. Platz, M50 Team, Deutsche Team-Senioren-Meisterschaften

 Felix Späth (LG Kindelsberg): 1. Platz, M30 Team, Deutsche Team-Senioren-Meisterschaften

 Thomas Klein (LG Kindelsberg): 2. Platz, M40 Team, Deutsche Team-Senioren-Meisterschaften

 Lukas Kasusch (LG Kindelsberg): 2. Platz bei den Deutschen U20-Meisterschaften sowie Teilnahme an der U20 Europameisterschaft in Tampere



Darüber hinaus wurden bei der LA-Serie / LA-Cup folgende Sportler geehrt:

 Melissa Otto: 1. Platz, F40

 Maike Kienitz: 2. Platz, F40

 Pia Otto: 1. Platz, F55

 Dieter Schmidt: 1. Platz, M85

Jahresrückblick 2025

Das Jahr 2025 war für den TuS Müsen ein voller Erfolg. Mit 820 Mitgliedern, darunter 64 Neueintritten, verzeichnete der Verein erneut einen positiven Trend. Besonders die Kinder- und Jugendarbeit stand im Mittelpunkt, wobei auch eine neue Leichtathletikgruppe für Jugendliche ab 14 Jahren ins Leben gerufen wurde. Zahlreiche Aktionen wie das „Frühlingserwachen“, die „Wigrow“, die „Kinderdorfolympiade“, das Weihnachtsbasteln und die Kinder Weihnachtsfeier sorgten für ein abwechslungsreiches Programm.



Die Freibadsaison startete verhalten, entwickelte sich jedoch zu einem soliden Erfolg. Insgesamt wurden 15.467 Besucher gezählt, unterstützt durch 2.853 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Zahlreiche

Investitionen verbesserten die technische Ausstattung und bauliche Struktur des Freibads, was zu

einer gesteigerten Attraktivität führte.

Sportlich konnte der Verein bei zahlreichen Wettkämpfen und Veranstaltungen vordere Platzierungen erzielen, und auch die Fertigstellung des Sportplatzumbaus sowie die Erstellung eines Schutzkonzepts im Rahmen des Qualitätsbündnisses sind Meilensteine, die den TuS Müsen weiter stärken.



Ausblick auf 2026

Das Jahr 2026 verspricht viele spannende Höhepunkte. Der Verein startet mit der Jubiläumsfeier am März, gefolgt von der Freibaderöffnungsfeier am 9. Mai. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt wird die Sportplatzeinweihung und die Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften am 30. Mai sein. Im Sommer folgt der Kindelsberg-Triathlon am 26. Juli.

Das Jahr endet mit der Seniorenfeier der Ortsvereine am 14. November sowie der traditionellen Kinder Weihnachtsfeier am 29. November.



Finanzielle Lage

Die Finanzen des TuS Müsen sind weiterhin stabil, was der Kassenbericht von Jan Tiepelmann, dem Vorsitzenden für Finanzen, bestätigte. Der Verein hat einen gesunden Kassenbestand und ist für das kommende Jahr gut aufgestellt. Sabine Niedzwetzki, die Kassenprüferin, schlug vor, den Vorstand zu entlasten – ein Vorschlag, dem alle Mitglieder einstimmig zustimmten.



Mit einer starken Gemeinschaft, einem klaren Fokus auf die Vereinsentwicklung und einem abwechslungsreichen Programm ist der TuS Müsen bestens für das Jahr 2026 gewappnet und blickt mit Optimismus in die Zukunft.



Text: Sabrina Franz