Skifreunde Hüttental auf großer Ski- und Wandertour in den Dolomiten

(wS/sh) Kreuztal 19.02.2026 | Die Skifreunde Hüttental verbrachten auch in diesem Winter wieder einen unvergesslichen Skiurlaub in den beeindruckenden Dolomiten. Ziel der Reise war das weltbekannte Ski- und Wandergebiet Dolomiten im Norden Italiens, das mit atemberaubender Bergkulisse und bestens präparierten Pisten sowie interessanten Wanderwegen begeistert.

Untergebracht war die Gruppe im Ort Feldthurns im Eisacktal, der als idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Skitage gilt. Von dort aus erkundeten die Teilnehmer das Skikarussell Dolomiti Superski mit seinen kilometerlangen Abfahrten und modernen Liftanlagen. Die Wandergruppe erfreute sich an den traumhaften Panoramablicken.

Bei meist strahlendem Sonnenschein und hervorragenden Schneebedingungen kamen sowohl sportlich ambitionierte Fahrer als auch Genuss-Skifahrer voll auf ihre Kosten.

Neben dem Pistenspaß stand auch die Geselligkeit im Mittelpunkt: Die traditionelle Skitaufe, Weinprobe mit Südtiroler Spezialitäten, gemütliches Beisammensein im Hotel sorgten für beste Stimmung innerhalb der Gruppe.



Die Skifreunde Hüttental blicken auf eine rundum gelungene Reise zurück und freuen sich bereits jetzt auf die nächste gemeinsame Ausfahrt.

Weitere Informationen zum Verein und den Aktivitäten der Skifreunde Hüttental findet man unter www.skifreunde-huettental.de

Foto: Skifreunde Hüttental