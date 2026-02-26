Atmosphärisches Vokalkonzert am 15. März: Meisterwerke der A-cappella-Literatur

(wS/bc) Siegen 26.02.2026 | Bach-Chor Siegen lädt zu stimmungsvollem Konzert ein

Am Sonntag, den 15.03. erklingt um 18.00 Uhr in der Martinikirche Siegen ein außergewöhnliches Vokalkonzert mit einer atmosphärischen Lichtinstallation. Im Mittelpunkt stehen Werke der a-cappella-Literatur, die sowohl bekannte Meisterwerke als auch selten gehörte Kompositionen umfassen. Die Zuhörenden erwartet ein facettenreiches Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ola Gjeilo und Johann Sebastian Bach.

Drei renommierte Gäste aus Frankfurt bereichern das Programm mit kammermusikalischen Beiträgen und setzen zusätzliche klangliche Akzente. Michael Sieg, Katrin Ziegler und Ute Riemer spielen seit vielen Jahren in erfolgreichen Formationen, unter anderem beim hr-Sinfonieorchester und im Ensemble Colorito, welches mit seiner CD für den Opus classic nominiert wurde.

In Kombination mit der künstlerischen Lichtgestaltung schafft der Bach-Chor Siegen ein vielseitiges Konzerterlebnis, das Raum, Klang und Atmosphäre zu einer einladenden Einheit verbindet.

Tickets für das Konzert können auf www.proticket.de und an allen pro Ticket Vorverkaufsstellen erworben werden.







