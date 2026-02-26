Hilchenbach feiert das Miteinander: Aktionswochen für 100 Prozent Menschenwürde

(wS/hi) Hilchenbach 26.02.2026 | Unter dem Leitgedanken „100 Prozent Menschenwürde“ beteiligen sich von Montag bis Sonntag, 16. bis 29. März, lokale Akteurinnen und Akteure in Hilchenbach an den bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“. Sie laden dazu ein, die Vielfalt der Gesellschaft zu entdecken, aus der Geschichte zu lernen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.



Bereits am 15. März startet das Programm um 15:00 Uhr mit einem „Internationalen Kochen“ im AWO-Familienzentrum Hilchenbach an der Ferndorfstraße 17.



Anmeldungen nimmt Christina Lingelbach per E-Mail an c.lingelbach@awo-siegen.de oder unter der Telefonnummer 02733/3368 entgegen.



Am 18. und 25. März gestalten Schülerinnen und Schüler der Florenburg-Grundschule gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und der Offenen Ganztagsschule ein einzigartiges Banner zum Thema „Vielfalt an unserer Schule“.



Einen Blick in die Vergangenheit wirft Stefan Vomhof aus Biedenkopf am 17. März um 19:00 Uhr im kmd, Bernhard-Weiss-Platz 6. Unter dem Titel „Es ist alles auch hier passiert“ beleuchtet er die regionale Geschichte des Nationalsozialismus in Siegerland und Wittgenstein. Veranstalter ist das Frauenbündnis „Alles außer rechts“.



Am 23. März teilt der Zeitzeuge Eberhard Freyberg, ehemals Lehrer am Jung- Stilling-Gymnasium, im Café Herzstück am Markt 5 seine Lebenserfahrung und spricht darüber, wie wichtig es ist, von Anfang an für demokratische Werte einzustehen. Los geht es um 18:00 Uhr. Geschichtenerzählerin Gwendith rezitiert am 25. März ebenfalls im Café Herzstück Gedichte über Widerstandskraft und die unerschütterliche Hoffnung auf Menschlichkeit. Die Veranstaltung der Initiative „DemokraTisch“ beginnt um 19:00 Uhr.



Ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt setzen die Bürgerinnen und Bürger am März. Um 13:00 Uhr treffen sie sich auf dem Marktplatz, um das „Band der Vielfalt und Menschlichkeit“ am Zaun der Gerichtswiese anzubringen.

Jede und jeder ist eingeladen, Teil dieses wachsenden Symbols für eine offene Gesellschaft zu werden.



Theorie und Praxis werden im Workshop „Streitet Euch?! – Profil zeigen für eine starke Demokratie“ am 29. März von 14:30 bis 17:30 Uhr im Rondell, Am Preisterbach 12, vereint. Der Workshop wird moderiert von Max Barnewitz. Er ist unter anderem freier Mitarbeiter des Netzwerks Politische Bildung Bayern und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet er, was eine lebendige Streitkultur im Ehrenamt, in der Familie und im Alltag braucht. Anmeldungen nimmt die Integrationsbeauftragte der Stadt Hilchenbach, Verena Simonazzi, per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de oder unter der Telefonnummer 02733/288-125 beziehungsweise 0176/11896577 entgegen.



Für Genießer bietet sich am gleichen Tag ab 15:00 Uhr das „Internationale Mitbring- Büfett“ im Jugendzentrum NoLimits und dem Haus der Alltagskultur im kmd an. Hier kommen Menschen bei Spezialitäten aus aller Welt ins Gespräch und feiern das, was sie verbindet. Das NoLimits und das Programm „Rucksack Schule“ Müsen sind Veranstalter.

Während des gesamten Zeitraums setzen weitere Akteurinnen und Akteure Zeichen für „100 Prozent Menschenwürde“, beispielsweise Bücher buy Eva mit dem Büchertisch, die Hilchenbacher Stadtbücherei mit der „Roten Wand“, das Jugendforum Hilchenbach mit einem Workshop oder der Verein Red Sox Allenbach mit seiner Video-Aktion.

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus" laden dazu ein, über Tellerränder zu schauen, Brücken zu bauen und – wo nötig – mit Anstand und Profil für die gemeinsamen Werte einzustehen.
















