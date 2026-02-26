Neue DRK-Kita in Geisweid für 60 Kinder: Umbau der ehemaligen Hüttentalschule im Zeitplan

(wS/si) Siegen 26.02.2026 | In Geisweid entsteht im Gebäude der ehemaligen Alten Hüttentalschule an der Breitscheidstraße derzeit eine neue, moderne Kita. Aktuell verlegen Elektriker die letzten Kabel – damit liegt der Umbau voll im Zeitplan. Ab August können in der Breitscheidstraße bis zu 60 Kinder in drei Gruppen unter Trägerschaft des DRK betreut werden. Die Baukosten liegen bei rund 2,1 Mio. Euro.

Im Gebäude hat sich seit dem Baustart im August 2025 vieles verändert: Bis vor kurzem waren verschiedene Unternehmen noch mit dem Entkernen beschäftigt, neue Wände sind bereits eingebaut worden, die Räume im Obergeschoss sind neu aufgeteilt. Im Untergeschoss ist der Schacht für den zukünftigen Speiseaufzug zu erkennen – damit können die Erzieherinnen und Erzieher dann Essen von der Küche im Untergeschoss nach oben transportieren. „Im nächsten Bauabschnitt“, erklärt Bauleiter Kamil Polat von der städtischen Technischen Gebäudewirtschaft (TGW), „erfolgt der Einbau der Fußbodenheizung. Dabei heben wir gleichzeitig den Fußboden im gesamten Gebäude um 16 Zentimeter an.“ Der Grund dafür: Estrich, Schalltrittdämmung und die Fußbodenheizung benötigen Platz.

An den Treppen wird zudem ein Treppenlift installiert, behindertengerechte Toiletten sind ebenfalls auf beiden Etagen vorgesehen. Akustikdecken dämmen den Schall und sorgen für eine angenehme Umgebung für die Kinder.

Mit drei Gruppenräumen, zwei Schlafräumen, einem U3-Raum, einem Sport- oder Mehrzweckraum sowie weiteren kleinen Räumen und einer großen Spielfläche auf dem Außengelände verfügt die Kita auch über ausreichend Platz und Raum für die Entwicklung der Kinder.

Energetische Sanierung im Überblick

Die Technische Gebäudewirtschaft (TGW) modernisiert das 1954 erbaute Gebäude auch nach heutigen energetischen Standards. Neben der Dämmung wird etwa die Heizungsanlage ausgetauscht und durch eine Wärmepumpe ersetzt. Mit Strom kann sich das Gebäude durch eine Photovoltaikanlage zum Teil selbst versorgen. Durch diese Maßnahmen können die Kosten für die zukünftige Bewirtschaftung gering gehalten werden.

Für Geisweid bedeutet die Kita in der Breitscheidstraße eine wichtige Erweiterung der vorhandenen Kapazitäten. Bereits im Vorfeld der Bauarbeiten war hier eine kleine Kita untergebracht. Mit dem kompletten Umbau und der Modernisierung des ehemaligen Schulgebäudes stehen aber künftig deutlich mehr Plätze für Geisweider Kinder zur Verfügung.

Blick in den künftigen Spielflur Foto: Stadt Siegen