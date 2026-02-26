„Der Künstler mit dem schwarzen Hut“ – Walter Helsper im Fokus der Kreuztaler Kunstsammlung

(wS/kr) Kreuztal 26.02.2026 | „Der Künstler mit dem schwarzen Hut“: Sechste Jahresausstellung der Kreuztaler Kunstsammlung nimmt Walter Helsper in den Fokus

Die nun bereits sechste Jahresausstellung der stetig wachsenden Kunstsammlung Kreuztal konzentriert sich auf einen früheren „Außenseiter“ der Siegerländer Kunstszene: Walter Helsper werden in der historischen Gelben Villa in Dreslers Park gleich zwei Räumen gewidmet, um seine zahlreichen Zeichnungen, Malereien und Typographien der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ab dem 01. März steht die Jahresausstellung immer am ersten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen – einzige Ausnahme ist der Ostersonntag – dann verschiebt sich der Öffnungstag um eine Woche auf den 12. April. Weitere Öffnungstage finden begleitend zum Kulturprogramm „KreuztalSommer“ statt. Der Eintritt ist immer kostenfrei.

Bürgermeister Michael Kolodzig, Kurator Frank W. Frisch und Kulturamtsleiter Holger Glasmachers im „Wintergarten“ vor einigen Bildern des bekannten Siegerländer Künstlers Walter Helsper.

Walter Helsper (1927 – 1992), geboren in Herdorf/Sieg, hat Zeit seines Lebens eine enge Verbundenheit zum Siegerland gepflegt – hier besuchte er die Malfachschule, arbeitete als Plakatmaler und Schaufenster-Dekorateur, richtete sich später ein eigenes Atelier in Siegen ein und fand Rückzugsorte in Wilnsdorf-Obersdorf und Netphen-Eschenbach. Die Verbindung zu seiner Heimat und der Natur wird auch in der Ausstellung spürbar: Im „Wintergarten“ der Gelben Villa werden vorwiegend Ölgemälde von Walter Helsper mit naturverbundenen Motiven gezeigt. Im angrenzenden „Atelier“ können Besucherinnen und Besucher eine spannende Auswahl an Grafiken, Zeichnungen und Monotypien des exponierten Künstlers sehen. Hier zeigt sich insbesondere die nachdenkliche, verarbeitende Seite des Künstlers, der sich spürbar in seiner Kunst mit seinen Kriegserlebnissen auseinandersetzt.

Diese grotesk anmutenden und das Grauen des Krieges darstellenden Arbeiten waren damals in der Siegerländer Bevölkerung wenig positiv aufgenommen worden. Ein Rezensent unterstelle Helspers Werken anlässlich einer Ausstellung im Haus Seel im Jahr 1967 eine „ekelhafte Scheußlichkeit, die keineswegs mehr originell“ sei. Eine Äußerung, die den Kurator der Kreuztaler Kunstsammlung, Frank W. Frisch, nachhaltig verärgerte. Nun – fast 60 Jahre später – liegt es ihm besonders am Herzen, dem einst missverstandenen Siegerländer Künstler angemessenen Raum zu bieten und Besucherinnen und Besuchern Türen zur Kunst von Helsper zu öffnen – im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Neben der Schwerpunktausstellung zum Wirken von Walter Helsper werden auch dieses Jahr viele weitere Arbeiten heimischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Im „Empfangszimmer“ etwa sind Werke von Vera Becker, Heidemarie und Jürgen Königs, Uli Langenbach, Herb Schwarz und Jörg Thomsen ausgestellt. Hier können Besucherinnen und Besucher einen Blick in das zeitgenössische Wirken der regionalen Kunstszene werfen.

Der „Salon“ befasst sich traditionell mit den „Newcomern“: Kunstschaffende, die wahrscheinlich noch nicht allen bekannt sind, aber schon in Kreuztal und Umgebung ausgestellt haben, finden hier ihre Plattform. In diesem Jahr handelt es sich dabei nicht ausschließlich um Fotografien, Malereien und Zeichnungen, sondern auch um sechs kunsthandwerkliche Arbeiten, die in einer Vitrine ausgestellt sind.

Bürgermeister Michael Kolodzig: „Die wechselnden Jahresausstellungen der Kreuztaler Kunstsammlung geben immer wieder einen neuen Blick auf die enorme Vielfalt der

heimischen Kunstszene frei. Insbesondere das Kunstverständnis und die Expertise von Kurator Frank W. Frisch, der die Sammlung über Jahre mit großem Engagement aufgebaut hat, wird hier deutlich. Ein Besuch der Ausstellung, am besten in Verbindung mit einer fachkundigen Führung von Herrn Frisch, ist absolut empfehlenswert.“

Über die Kunstsammlung Kreuztal

Seit 1988 kauft Kurator Frank W. Frisch im Auftrag der Stadt Kreuztal Kunstwerke heimischer Künstlerinnen und Künstler zum Aufbau einer städtischen Kunstsammlung an. In der Öffentlichkeit waren diese Kunstwerke aus den Sparten Malerei / Grafik / Bildhauerei / plastische Gestaltung und Fotografie jedoch lange Zeit nur selten zu sehen.

Seit Bereitstellung von repräsentativen Ausstellungsräumen in der historischen Gelben Villa in Dreslers Park im Jahr 2020 besteht dauerhaft die Möglichkeit, im zeitlichen und thematischen Wechsel Teile der Kreuztaler Kunstsammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Jahresausstellungen werden von Frank W. Frisch, der sich mit großem ehrenamtlichen Engagement um die Kunstsammlung bemüht, kuratiert und zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig die heimische Kunstszene ist. Frisch steht üblicherweise an den Öffnungstagen der Ausstellung für Fragen zu den ausgestellten Werken bereit und kann so mit viel wertvollem Hintergrundwissen Zugang zur präsentierten Kunst schaffen. Ein Besuch lohnt sich also auch unbedingt für „Kunstneulinge“.

Fotos: Stadt Kreuztal







