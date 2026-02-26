B508: Straßenbauarbeiten in Kreuztal-Kredenbach werden fortgesetzt – Kurzzeitige Sperrungen ab Dienstag (03.03)

(wS/str) Kreuztal 26.02.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt die Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße B508 in Kreuztal-Kredenbach nach der Winterpause fort.

Ab dem neuen Kreisverkehr wird in Fahrtrichtung Kreuztal die Fahrbahndecke unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung eingebaut.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag (03.03) und sollen voraussichtlich drei Tage dauern. Für diese Zeit ist es erforderlich, das Teilstück der L729 Kredenbacher Straße zwischen den beiden Kreisverkehren vollständig zu sperren. Ebenso werden die Martinshardtstraße sowie der Amselweg voll gesperrt.







