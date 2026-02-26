Frühlingsklänge in Dreis-Tiefenbach – Großes Konzert in der Dreisbachhalle am 21. März 2026

(wS/red) Netphen 26.02.2026 | Am Samstag, 21. März 2026, lädt ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt zu einem besonderen Frühlingskonzert in die Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach ein. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Unter dem Motto „Frühjahrskonzert“ gestalten gleich mehrere Ensembles einen abwechslungsreichen Abend: Der Männerchor Herzhausen, der Frauenchor Herzhausen, der junge Chor „Chorazon“ sowie das Klaviertrio Dolicé präsentieren ein vielseitiges Programm. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine bunte Mischung aus klassischen Chorsätzen, modernen Arrangements und gefühlvollen Instrumentalstücken freuen.

Mit vereinten Stimmen und musikalischer Vielfalt möchten die Mitwirkenden den Frühling klangvoll begrüßen. Das Konzert verspricht ein stimmungsvolles Erlebnis für alle Generationen zu werden.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Karten sind bei allen Sängerinnen und Sängern der beteiligten Chöre erhältlich.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen musikalischen Start in den Frühling.

Mehr Infos auch auf www.einigkeit-herzhausen.de