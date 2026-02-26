News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
L 286 / Elkenrother Weiher: Schwerer Motorradunfall infolge mangelnden Sicherheitsabstands

26. Februar 20264
(wS/ots) Elkenroth WW 26.02.2026 | Am 25.02.2026 befuhr ein 74-Jähriger Motorradfahrer gegen 16:25 Uhr die L 286 aus Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Weitefeld. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr er im Bereich des Elkenrother Weihers auf den vorausfahrenden und abbremsenden PKW eines 65-jährigen auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen und Schürfwunden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

