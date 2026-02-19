Benefiz-Konzert in Hünsborn: Gospelchor Leslie B. Harmonies singt für schwerkranke Kinder

(wS/mb) Wenden 19.02.2026 | Benefiz-Konzert mit Gospelchor Leslie B. Harmonies

Nach dem Erfolg im Jahr 2024 in Hünsborn, wurde der Gospelchor Leslie B. Harmonies erneut für den Dienst an der guten Sache engagiert. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar und der DRK-Kinderklinik Siegen zugute.



Veranstalter Michael Berres aus Hünsborn, statte im Vorfeld des Konzertes dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar und der Kinderinsel (Intensivstation mit Wohncharakter) in der DRK Kinderklink einen Besuch ab. Die Fragen von zwei, mittlerweile im Hospiz verstorbenen Kinder „Gibt es im Himmel auch Nutella“ und „ Muss man im Himmel Hauschuhe anziehen, damit die weißen Wolken nicht schmutzig werden?“ und die unglaublich, liebevolle Fürsorge der Pflegekräfte im Hospiz und den Kinderinseln machen nachdenklich und dankbar zugleich.

Ihm war erneut klar: Wir müssen hier vor Ort helfen. In der DRK-Kinderklinik wird mit dem Erlös das Projekt der Zusammenführung der Kinderinsel 1 und 2 gefördert, im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar erfolgt eine unmittelbare Unterstützung für Familien mit ihren schwerstkranken, sterbenden Kindern.

Der Gospelchor, auch bekannt als „die Engelsstimmen“, verspricht einzigartige Stimmen mit gefühlvoller Pianobegleitung. Trotz ihrer noch jungen Karriere konnten Sie bereits in TV-Shows wie beispielsweise „All Together Now“, „Music Drive In“, in der WDR-Lokalzeit, sowie auf zahlreichen öffentlichen und privaten Veranstaltungen das Publikum begeistern. Das Chormitglied Desirey Sarpong Agyemang wurde 2023 die Zweitplatzierte bei „The Voice of Germany“ und ist in Hünsborn erneut dabei.

Das Team um die Leiter Leslie und Evans herum sorgen bei jedem ihrer Auftritte für Gänsehaut und Begeisterung. 2024 hat der Gospelchor in Dortmund vor über 3000 Zuschauern gespielt. Einen weiteren großen Erfolg feierte Leslie B. Harmonies zuletzt mit 6 ausverkauften Shows innerhalb einer Konzertreihe im Movie Park Bottrop.



Freuen Sie sich auf Gospel, Soul und Balladen, die vom Chor auf eine unnachahmlich schöne Art und Weise in 3-stimmiger Harmonie interpretiert werden. Die wunderbare Akustik in der Hünsborner Kirche wird das Konzert zusätzlich zu einem unvergesslichen Erlebnis der besonderen Art machen.

Tickets ab sind sofort im Vorverkauf für 20,00 € + VVK-Gebühr bei Ticket Regional unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=251269 und unter der Ticket-Hotline 0651 97 90 777 sowie bei der Sparkasse in Hünsborn und bei Nahkauf Meier ebenfalls in Hünsborn erhältlich. Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:15 Uhr. Der Ticketpreis an der Abendkasse beträgt 22,00 €. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.