TV „Hoffnung“ Littfeld: Emotionale Jahreshauptversammlung mit starken Erfolgen und großem Dank

(wS/tv) Kreuztal 19.02.2026 | TV „Hoffnung“ Littfeld – Jahreshauptversammlung

Eine Jahreshauptversammlung wie jede andere war es nicht, als der Vorstand des TV „Hoffn.“ Littfeld Anfang Februar 2026 seine Mitglieder im Littfelder Vereinsheim empfing.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Bald und der Totenehrung berichtete der Vorstand zunächst aus den Abteilungen des Vereins. Besonders erfreulich ist die kompetente Besetzung der Übungsleiterposten in allen Jugendabteilungen. Die Förderung der jüngsten Mitglieder/innen des Vereins zeigt somit weiterhin einen positiven Trend mit tollen sportlichen Erfolgen, wie der Kreismeisterschaft der männlichen Handball B-Jugend.

Weitere sportliche Aushängeschilder des Vereins bleiben die in der Oberliga spielende 1. Mannschaft der Badminton-Abteilung, sowie die Jujutsu-Abteilung, die auch im vergangenen Jahr zahlreiche Lehrgänge ausrichtete. Erwähnenswert sind auch die Erfolge der Tennisabteilung, die sich stolz über den Aufstieg der Herren-50 Mannschaft in die Südwestfalenliga freut, sowie der tollen Platzierung des Team Damen-30 zeigt. Die Fußballmannschaft steht nach dem Aufstieg in die C-Kreisliga auf einem starken zweiten Platz, ebenfalls wie die Volleyball-Damen in der Bezirksliga. Im Vordergrund beim TVL steht aber die Vielseitigkeit, wie der 1. Vorsitzende betont.

Über 1400 Mitglieder in aktuell mehr als 60 verschieden Sportgruppen, in denen Groß und Klein aktiv sind, sprechen für sich.



Ehre wem Ehre gebührt – Manfred Funk zieht sich aus dem Vorstand zurück

Emotional wurde es, als Manfred Funk nach beinahe 30 Jahren sein Vorstandsamt niederlegte. Funk, langjähriges Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des TVL, hat sich entschlossen, das Ressort Finanzwesen in neue Hände zu übergeben. Durch sein jahrzehntelanges Engagement im Verein hinterlässt er bleibende Spuren weit über die Arbeit im Vorstand hinaus – so gründete er nicht nur die Volleyballabteilung, sondern war auch die treibende Kraft und langjähriger Trainer der erfolgreichen Volleyball-Damenschaft. Im Rahmen der Versammlung wurde Funk daher mit stehenden Ovationen durch die anwesenden Mitglieder/innen gebührend für seine zahlreichen Verdienste in und um den Verein gewürdigt. Die Versammlung nahm den Antrag des Vorstandes, Manfred Funk zum Ehrenmitglied des TVL zu ernennen, einstimmig an.



Wahlen des neuen Vorstands

Neben den Berichten der Abteilungen und der besonderen Ehrung Funks standen die Wahlen des 2. Vorsitzenden, der Ressortleitung Finanzen, sowie eine Satzungsänderung auf dem Programm. Bei der Wahl zum 2. Vorsitzenden wurde Klaus Süßmann einstimmig wiedergewählt. Er bleibt dem Verein neben seinem starken Engagement in der Tennisabteilung auch weiterhin in einer führenden Position erhalten. Ebenfalls einstimmig gewählt wurde der neue Leiter des Ressorts Finanzwesen, Tim Steger. Der Vorstand freut sich, ihn für den Posten gewinnen zu können. Steger ist seit mehr als 25 Jahren Teil des TVL und spielt aktiv im Oberliga-Team der Badminton-Abteilung. Durch eine Satzungsänderung wird es in Zukunft einen stellvertretenden Leiter Finanzwesen geben. Bereits im voraus führte der Vorstand einige Gespräche und zeigt sich glücklich, dass Patrick Münker von der Versammlung einstimmig in das neue Amt gewählt wurde.



Bei den weiteren Wahlen wurden Britta Fick (Ressort Veranstaltungen), Andreas Beckmann (Ressort Breitensport), Patrick Steger (Abteilungsleitung Badminton), Erik Süßmann (Abteilungsleitung Tennis) und Ben Stähler (Ressort Öffentlichkeitsarbeit) einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt. Dem erweiterten Vorstand gehören in Zukunft auch Julian Wodrazka, Detlef Thomas und Simon Krämer als Beisitzer an.



Auch der Ehrenrat, der turnusmäßig für fünf Jahre gewählt wird, wurde durch die Versammlung einstimmig bestätigt. Er setzt sich durch die verdienten Mitglieder/innen Brigitte Stutte, Heinz-Werner Strohmann und Elmar Böcking zusammen, die zur Freude des Vorstands die Wahl annahmen.



Vorstand 2026: v.l.: Detlev Thomas, Claudia Groos, Patrick Steger, Ben Stähler, Patrick Münker, Tim Steger, Michael Bald, Julian Wodrazka, Michael Nothacker, Erik Süßmann, Klaus Süßmann

Den feierlichen Schlussakt bildete die Ehrung der Jubilare für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft. Im Rahmen der Versammlung wurden die anwesenden Jubilare vom Vorstand geehrt:



75 Jahre: Gretel Nothacker, Günter Walbersdorf

70 Jahre: Brigitte Stutte

60 Jahre: Ursel Walbersdorf

50 Jahre: Achim Behrens, Carmen Busch, Rolf Horbach, Thomas Fuhr, Mario Kaltschmidt, Christina Pfeil, Gerd Rönnecke, Michael Schabelon, Heidi Schumacher, Klaus Süßmann, Frank Wodrazka

40 Jahre: Martina Funk, Sebastian Funk, Bettina Horbach

25 Jahre: Walter Bottenberg, Tanja Fick, Detlef Lyke, Janne Süßmann



Neben den Ehrungen für langjährige Vereinstreue wurden weitere Mitglieder/innen für ihre besonderen Verdienste um den TVL geehrt:

Katja Gerhard wurde für ihr Engagement mit der Gau-Ehrenplakette mit Anstecknadel geehrt.

Monika Stahlschmidt wurde für ihr Engagement mit der Gau-Ehrenplakette mit Anstecknadel geehrt.

Sandra Kroes wurde für ihr Engagement mit der Gau-Ehrenplakette mit Anstecknadel geehrt.

Marco Kroes wurde für sein Engagement mit der Bronzeehrung des Westfälischen Handballverbands geehrt.

Florian Siebel wurde für sein Engagement mit der Bronzeehrung des Westfälischen Handballverbands geehrt.

Dieter Steger, Annette Steger, Rolf Horbach, Bettina Horbach und Kristina Koch wurden für ihre Erfolge und ihr Engagement im Badminton geehrt.

