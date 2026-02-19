CDU-Kreistagsfraktion beantragt Bericht zur Wolfsverbreitung im Kreis Siegen-Wittgenstein

(wS/cdu) Siegen 19.02.2026 | Die CDU-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 18. Februar 2026 einen Antrag an Landrat Andreas Müller gestellt. Darin bittet sie um einen Bericht zur aktuellen Verbreitung von Wölfen im Kreisgebiet sowie in angrenzenden Bereichen.

Hintergrund sind vermehrte Medienberichte über Wolfssichtungen im Gebiet des Kreises in den vergangenen Monaten. Insbesondere landwirtschaftliche Betriebe mit Schaf- und Ziegenhaltung sähen sich nach Darstellung der Fraktion mit großen Sorgen konfrontiert. Betroffen seien sowohl emotionale als auch wirtschaftliche Auswirkungen durch von Wölfen getötete oder verletzte Tiere.

Grundsätzlich sieht die CDU-Kreistagsfraktion nach eigenen Angaben die gesamte Weidetierhaltung als gefährdet an. Diese sei gesellschaftspolitisch ausdrücklich erwünscht und im Kreis Siegen-Wittgenstein erfreulicherweise noch flächendeckend vorhanden. Neben der Schaf- und Ziegenhaltung seien demnach auch Mutterkuh- und Pferdehaltungen betroffen.

Die Fraktion beantragt, den Punkt „Bericht zur aktuellen Verbreitung von Wölfen im Kreis Siegen-Wittgenstein und in angrenzenden Bereichen“ in Abstimmung mit der Ausschussvorsitzenden auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft am 16. März 2026 zu setzen. Die Verwaltung solle hierzu einen entsprechenden Bericht beziehungsweise eine Sachdarstellung vorbereiten. Ziel sei es, eine Grundlage für eine umfassende Information und Aussprache im Ausschuss zu schaffen.