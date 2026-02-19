Von Händels „Halleluja“ bis Gospelgroove: Chorprojekt lädt Interessierte nach Niederschelderhütte ein

(wS/mm) Mudersbach 19.02.2026 | Ensemble „Schöne Töne“ lädt ein: Neues Gospel-Kurz-Projekt

Zu einem nächsten Chorprojekt lädt das „Ensemble Schöne Töne“ des Kirchenchores St. Matthias Niederschelderhütte-Birken interessierte Sängerinnen und Sänger – mit und ohne Chorerfahrung – herzlich ein.

Ein Informationsabend findet am Dienstag, 03.03.2026, um 17:45 Uhr im Pfarrheim St. Matthias, Am Wald 8 in 57555 Mudersbach-Niederschelderhütte statt. Dort werden die vorgesehenen Stücke vorgestellt, zudem werden erste Töne und Takte gemeinsam gesungen.

Das zeitlich kompakt angelegte Chor-Projekt endet bereits am 29.04.2026 um 19:00 Uhr mit einer Aufführung bei der „Offenen Kultur-Kirche“, gemeinsam mit zwei weiteren Ensembles. In den Wochen zuvor sollen eher unbekannte, aber sehr wirkungsvolle Spirituals und Gospels unter anderem von Raymund Wise und Teena Chinn mit viel Freude erarbeitet werden. Auch eine verjazzte Version von Händels „Halleluja“ aus dem „Messias“ gehört zum Programm.

Die Proben finden jeweils dienstags von 17:45 Uhr bis 19:15 Uhr statt. Die musikalische Leitung übernimmt Matthias Merzhäuser, der beide Komponisten persönlich kennt und bereits gemeinsam mit ihnen musiziert hat.

Weitere Auskünfte erteilt er gerne telefonisch unter 0171 42 336 21 oder per E-Mail an MM@Merzi.de. Gemeinsam mit allen Chormitgliedern freut er sich auf viele Interessierte.