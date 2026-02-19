Zeichen gegen Antisemitismus und für gesellschaftlichen Zusammenhalt

(wS/hi) Hilchenbach 19.02.2026 | Am 28. Februar jährt sich der Tag der Deportation von Elisabetha „Gerti“ Holländer und ihrem zehnjährigen Sohn Lothar Holländer. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Hilchenbach zu einer Gedenkstunde ein.

Mit der Veranstaltung erinnert die Stadt an das schreckliche Schicksal der Hilchenbacher Jüdinnen und Juden, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland geworden sind. Die Gedenkfeier findet am Gedenkstein an der Ecke Marktplatz und Hilchenbacher Straße statt. Dort wird im Rahmen der Zeremonie ein Kranz niedergelegt.

Der Stadt ist es ein besonderes Anliegen, die Erinnerungen an die Verfolgten wachzuhalten und zugleich gemeinsam ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind am Samstag, 28. Februar, um 11:00 Uhr zur Gedenkfeier am Gedenkstein zur Judenverfolgung unterhalb der evangelischen Kirche in Hilchenbach eingeladen.







