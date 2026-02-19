Festlicher Gottesdienst mit weltbekannter Gospel-Komposition

(wS/mm) Mudersbach-Niederschelderhütte 19.02.2026 | Die weltbekannte „GOSPEL-MASS“ des US-amerikanischen Komponisten Robert Ray (1946–2022) wird erneut in der Kirche St. Matthias, Am Wald 8, 57555 Mudersbach, aufgeführt. Anlass ist der Festgottesdienst zum Patronatsfest der Kirchengemeinde, der um 11:00 Uhr beginnt.

Die „GOSPEL-MASS“ gilt als bekannteste Komposition Robert Rays. Der Komponist hat maßgeblich dazu beigetragen, den afroamerikanischen Gospel durch die Verbindung mit jazzigen Elementen auch auf Konzertbühnen zu etablieren.

Die Ausführung übernehmen das „Ensemble Schöne Töne“ des Kirchenchores St. Matthias Niederschelderhütte-Birken sowie Anja Braun (Klavier), Hartwig Weidt (Schlagzeug) und Simon Trotzkowski (Bass). Als Gesangssolisten wirken Denise Krämer (Sopran), Wolfgang Kötting (Bass) und Peter Barden (Tenor) mit. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Matthias Merzhäuser, Musikdirektor CED.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besucher zu einer offenen Zusammenkunft in das benachbarte Pfarrheim eingeladen. Bei Getränken, Suppe, Kaffee, Kuchen und weiteren Speisen besteht Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch.