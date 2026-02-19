Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen – mehr als nur eine Pflegeschule

(wS/bi) Siegen 19.02.2026 | Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat sich das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen (BiGS) in Siegen kontinuierlich weiterentwickelt. Was als klassische Pflegeschule begann, ist heute ein modernes, leistungsstarkes Bildungsinstitut für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen in Siegen Wittgenstein und darüber hinaus.



Mit seiner neuen Ausrichtung positioniert sich das BiGS klar als kompetenter Ansprechpartner für Menschen in allen Phasen ihrer beruflichen Laufbahn im Gesundheitswesen. Neben den bewährten Ausbildungsangeboten für Auszubildende sowie Um- bzw. Weiterzubildende– darunter die Ausbildungen zur Pflegefachassistenz, zur generalistischen Pflegefachkraft sowie zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) – richtet sich das Institut inzwischen gezielt mit einem umfassend qualifizierten Weiterbildungsangebot auch an bereits ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen.

Im Bereich der Fort- und Weiterbildungen bietet das BiGS ein stetig wachsendes, hochwertiges Portfolio an, darunter:

Die Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege

Die Funktionsweiterbildung zur Praxisanleitung – sowie

Die Pflichtfortbildung für Praxisanleitende und

Die Weiterbildung in Palliative Care



Diese Vielfalt und Qualität sind möglich dank eines breit aufgestellten, interdisziplinären Teams aus erfahrenen Lehrkräften sowie spezialisierten Fachdozentinnen und -dozenten der drei Gesellschafter: Der DRK-Kinderklinik Siegen, der Marien Gesellschaft Siegen und dem Klinikum Siegen.

Auch infrastrukturell setzt das BiGS Maßstäbe: Die modernisierte Lernumgebung umfasst inzwischen ein interdisziplinäres Skills Lab mit mehreren unterschiedlichen Räumlichkeiten und einer Gesamtfläche von ca. 250m2, das praxisnahes, simulationsgestütztes Lernen ermöglichen. Ergänzt werden diese durch eine digitale Video- und Audioanlage, mit der Trainingssituationen aufgezeichnet und professionell nachbesprochen werden können – ein wichtiger Baustein für nachhaltiges Lernen und eine entsprechende Qualitätssicherung.



Interessierte an einer Ausbildung, Fort- oder Weiterbildung im Gesundheitswesen finden weitere Informationen auf der Homepage www.bigs-siegen.de oder sind herzlich eingeladen, Einblicke in das Bildungsinstitut bei einem persönlichen Besuch vor Ort zum Kennenlerntag am 25. April 2026 zu erlangen.

Zahlen, Daten und Fakten:

Ca. 200 Weiterzubildende in den verschiedenen Fort- und Weiterbildungen pro Jahr



Größe des Bildungsinstitut 2.987 m2 Fläche,

14 modern ausgestattete Kursräume, ausgestattet mit Smartboards,

Große Bestandsbibliothek mit Lernzonen,

Bistro für gemeinsame Pausen,

Parkähnlicher Außenbereich, der besonders bei schönem Wetter zum Lernen einlädt,

35 Mitarbeitende, (3 Mitarbeitende im Sekretariat, 32 Lehrkräfte)

250 m2 Skills Lab mit drei Simulationsräumen (Klinik, Heimpflege, OP), Stationsstützpunkt und Regieraum

Ca. 400 Auszubildende (ca. 350 in der Pflege, ca. 50 zum/zur OTA)

Fotos: Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe – Südwestfalen in Siegen (BiGS) GmbH