Mädchen gestalten Demokratie: Bilder, Ideen und Menschenrechte sichtbar machen

(wS/hi) Hilchenbach 19.02.20026 | Demokratiewerkstatt: Deine Bilder für Menschenrechte

Am Freitag, 20. Februar, findet von 16:00 bis 19:30 Uhr im Jugendzentrum Dahlbruch die Demokratiewerkstatt für Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren statt.

Unter der Leitung der Bildungsreferentin Meike Drey und der Projektleiterin des Mädchentreffs Dahlbruch, Marie Bahr, gestalten die Teilnehmerinnen einen besonderen Kalender zum Thema Menschenrechte und Kinderrechte.

Im Workshop erfahren die Mädchen, wie sie ihre Meinung äußern und vertreten können – und warum auch die Stimmen von Kindern und Jugendlichen wichtig sind. Mit kreativen Ideen, bunten Bildern und kleinen Aktionen machen sie ihre Wünsche und Vorstellungen sichtbar.

Die Veranstalterinnen freuen sich über viele Teilnehmerinnen, die gemeinsam dabei helfen möchten, Kinderrechte sichtbar zu machen. Zum Abschluss erhält jede Teilnehmerin einen eigenen Kalender.

Die Anmeldung erfolgt über das Portal des Kinder- und Jugendbüros unter:

https://www.kjb-angebote.de/angebote/demokratie-werkstatt-dein-kalender-fuer-menschenrechte-2026

Für Rückfragen steht Marie Bahr gerne unter info@push-ev.de zur Verfügung.







