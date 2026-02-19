Starke Partnerschaft für die Region: Bäckerfachschule Olpe und AWZ Bau bündeln ihre Kompetenzen

(wS/awz) Kreuztal Olpe 19.02.2026 | Gemeinsam lässt sich mehr erreichen!

Das haben sich auch die Erste Deutsche Bäckerfachschule Olpe und das AWZ Bau in Kreuztal- Fellinghausen gedacht, als sie sich zu einer Kooperation entschlossen haben.

Kräfte bündeln, Kompetenzen ergänzen, Qualität steigern, Innovation und Entwicklung gemeinsam leben – das waren die Gründe, warum sich die Verantwortlichen der beiden Bildungsstätten an einen Tisch gesetzt und überlegt haben, ob und wie man gegenseitig voneinander profitieren kann.

Schnell wurde klar, man hat die gleichen Wertvorstellungen, Qualitätsansprüche und Denkweisen. Das man in ganz unterschiedlichen Berufsbereichen unterwegs ist, tut der Sache keinen Abbruch. Im Gegenteil, die unterschiedlichen Lehrmodelle, Unterrichtsmethoden und Rahmenbedingungen wurden als Bereicherung

wahrgenommen und boten Möglichkeiten, über den berühmten Tellerrand zu schauen.



Durch die regionale Nähe der Bildungszentren konnte ein gemeinsames, praxisnahes Weiterbildungsangebot, das sich gezielt an Fach- und Führungskräfte richtet, geschaffen werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden künftig die Meisterschule Teil III (Geprüfte/r Fachmann/Fachfrau für kaufmännische Betriebsführung nach HwO) sowie der Teil IV (Ausbildereignungsprüfung nach AEVO) angeboten. Mit diesem Angebot werden die betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kompetenzen von Handwerksbetrieben gestärkt und ein nachhaltiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region geleistet.

Ab sofort sind die gemeinsamen Angebote unter www.baeckerfachschule-olpe.de und www.awz-bau.de zu finden.







