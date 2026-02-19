Frohsinn führt ins Glück. Anja Geuecke zu Gast bei der Glücksmatinee in Silberg

(wS/uw) Kirchhundem 19.02.2026 | Am 1. März startet das Erfolgsformat Glücksmatinee in der Kulturkirche in Silberg.

Bereits im vergangenen Jahr sprach die Journalistin und Moderatorin Beate Schmies dort in ihren unterhaltsamen Talkrunden mit Experten, Künstlern, Musikern aber auch Menschen mit alltäglichen Berufen über das Thema Glück.



Die erste Glücksmatinee in diesem Jahr steht unter dem Motto „Frohsinn führt ins Glück“

Man kann sich auf spannende Gäste freuen.

Beate Schmies spricht mit der Kabarettistin und Pädagogin Anja Geuecke über Alltägliches und Himmlisches. Bei dieser Gelegenheit wird diese in ihrer Paraderolle Hettwich vom Himmelsberg etwas humoristisches zum Thema Glücksfallpläne präsentieren.



Außerdem sind dabei der Marketing-Professor und Redner Claudius Schmitz, der über Humor und Zauberei spricht und der Glücksmatinee-Gastgeber Josef Hartmann (Kirchenvorstand) mit dem Thema Kirchenmacht und Blumenpracht.

Musiker und Komponist Bernward Koch sorgt für den musikalischen Rahmen.

Beginn 12 Uhr – Eintritt: 10 € (inkl. Getränke) Anschließend kann man im Kulturgut Schrabben Hof Kaffee und Kuchen genießen.

Weitere Termine 22.3., 19.4., 17.5. Mehr zum Programm von MuT-Sauerland. e.V. findet man unter www.mut-sauerland.de

Glücksmatinee im letzten Jahr hat die Kirche gefüllt. Zu Gast in der Glücksmatinee, Mai 2025 war Beate Schmies im Gespräch mit Glückstrainerin Ursula Cyriax über positive Psychologie, Resilienz und Glücksforschung.