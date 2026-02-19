Songs & Storys bei Kaffee und Kuchen – Wie viel Musik steckt in einer Geschichte?

(wS/uw) Kirchhundem 19.02.2026 | Mut Sauerland lädt am Sonntag, dem 1. März zu einer unterhaltsamen Konzertlesung in den Schrabben Hof nach Silberg ein.



Das Kulturgut mit Museum, Café und Theater hat von 14-17 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr liest dort die Autorin Astrid Stähler aus ihrem Roman Suchbewegungen. Im Zentrum stehen Paul und Alex – Vater und Tochter – deren Beziehung von den Umbrüchen der Zeiten geprägt ist. Dazu präsentiert Antje Stahl Liedgut von den wilden Berliner Dreißigern bis hin zu den pulsierenden Achtziger Jahre. Begleitet wird sie hierbei von Uta Arbeiter am Klavier.



Beginn 15 Uhr – Eintritt 14 € – Reservierungen sind möglich unter info@mut-sauerland.de



Mehr Infos zum Programm von MuT findet man auf www.mut-sauerland.de



Songs & Storys – mit Autorin Astrid Stähler, Sängerin Antje Stahl und Pianistin Uta Arbeiter

Kulturgut Schrabben Hof

Silberger Straße 32

57399 Kirchhundem







