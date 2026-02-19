Jahreshauptversammlung des Imkervereins Johannland: Langjährige Treue und engagierte Vorstandsarbeit gewürdigt

(wS/ij) Netphen 19.02.2026 | Zahlreiche Vereinsmitglieder waren am 05. Februar 2026 im Vereinslokal „Jokebes“ in Irmgarteichen zusammengekommen, um auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückzublicken und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ein besonderer Moment des Abends war die Auszeichnung langjähriger, engagierter Mitglieder durch die Vorsitzende Judith Schneider. Für beeindruckende 70 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Herbert Steiner geehrt und zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Sein jahrzehntelanges Wirken für die Imkerei und das Vereinsleben wurde von den Anwesenden mit großem Applaus gewürdigt.

Andreas Schlosser, Vorsitzender des Kreisimkervereins Siegen, war extra aus Siegen angereist, um Herbert Steiner für sein langjähriges Engagement für die Imkerei zu danken und ihn zum Ehrenmitglied des Kreisimkervereins Siegerland e.V. zu ernennen.



Johannes Wolf wurde für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft sowie 10 Jahre engagierte Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wurde Andreas Schneider für 17 Jahre aktive Mitgliedschaft und 8 Jahre Vorstandsarbeit. Dietmar Kölsch erhielt eine Ehrung für 16 Jahre aktive Mitgliedschaft und Engagement im Verein.



Personell bleibt Kontinuität erhalten: Judith Schneider wurde als 1. Vorsitzende für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Die Mitglieder sprachen ihr erneut das Vertrauen aus und setzen damit weiterhin auf eine engagierte und verlässliche Vereinsführung. Unterstützung erhält der Vorstand zukünftig durch den neuen Beisitzer Julian Haase.



Auch finanziell ist der Verein solide aufgestellt. Der Kassenbericht zeigte eine stabile und verantwortungsvolle Haushaltsführung, sodass geplante Aktivitäten und Investitionen auf einer sicheren Grundlage stehen.



Neben den monatlichen Mitgliedertreffen im Vereinslokal „Jokebes“ in Irmgarteichen stehen bereits weitere Termine im Vereinskalender. Geplant ist eine gemeinsame Fahrt zum Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim, bei der sich die Mitglieder fachlich weiterbilden und austauschen können. Ein weiteres Highlight wird das Vereins-Sommerfest im August sein, das neben geselligem Beisammensein auch Raum für Austausch und Stärkung der Gemeinschaft bietet.

Die Jubilare Andreas Schneider, Dietmar Kölsch, Johannes Wolf, Herbert Steiner und die Vorsitzende Judith Schneider

Wer den Verein in Aktion erleben möchte, sollte unbedingt beim Kinderfest am Hohenroth am 21. Juni und beim Burgenmarkt an der Wasserburg Hainchen am 3. Oktober vorbeischauen.

Hier informiert der Verein mit einem bunten Stand zu Honig und Imkerei.

Mit vielen positiven Impulsen und guter Stimmung endete die harmonische Jahreshauptversammlung. Die Vereinsmitglieder freuen sich auf ein gutes Bienenjahr 2026.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Imkervereins www.imkerverein-johannland.de oder unter der E-Mail: imkerverein-johannland@gmx.de