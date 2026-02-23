„Et Hepera“ zu Gast in Siegen – Frankfurter Vokalensemble singt in der Martinikirche

(wS/bc) Siegen 23.02.2026 | Der Bach-Chor Siegen lädt zu einer Veranstaltung mit dem Vokalensemble „Et Hepera“ aus Frankfurt am Main ein. Die acht ausgebildeten Sängerinnen & Sänger widmen sich seit Oktober 2017 der gemeinsamen Ensemblearbeit mit besonderer Leidenschaft für A-cappella-Musik. Ihr Programm umfasst Werke aus über 500 Jahren Musikgeschichte und bildet einen Querschnitt durch die Genres: von Renaissance-Motetten über romantische Chorwerke von Brahms und Mendelssohn bis hin zu moderner Vokalmusik aus Klassik, Pop und Jazz.

Das Ensemble war bereits im Oktober 2023 zu Gast in der Martinikirche. Aufgrund der begeisterten Resonanz wurde „Et hepera“ nun erneut eingeladen, einen feierlichen Evensong zu gestalten.

Der Choral Evensong ist ein musikalischer Abendgottesdienst und wird bis heute täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert. Er eröffnet Raum für Ruhe, Besinnung und Gottesbegegnung und lädt die Zuhörenden durch viele musikalische Beiträge zur spirituellen Einkehr ein.

Der Eintritt zum Gottesdienst am Sonntag, 01. März um 18.00 Uhr in der Martinikirche Siegen ist frei, Spenden werden erbeten. Kantor Peter Scholl wird an der Orgel zu hören sein, Studierendenpfarrer Ralph van Doorn wird einen Kurzimpuls halten.

Vokalensemble „Et Hepera“, Desigraphie







