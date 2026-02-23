Nachhaltige Erntefreude und genetische Vielfalt – Bibliothek Neunkirchen verleiht Saatgut an alle Hobbygärtner

(wS/ne) Neunkirchen 23.02.2026 | Für viele Gartenfreunde gehören Februar und März zu den schönsten Monaten des Jahres: Während es draußen noch friert und schneit, füllen sie bereits ihre Zimmergewächshäuser mit Anzuchterde und den Samen jener Gemüsesorten, die sie im Laufe des Jahres ernten möchten. Mit Paprika und Chili geht’s los, dann folgen Tomaten, Salat, Erbsen, Bohnen… Wer samenfeste Sorten aussät, kann im Herbst nicht nur leckeres Gemüse ernten, sondern auch Saatgut für die nächste Saison gewinnen – und damit einen nachhaltigen Kreislauf in Gang setzen.

Genau hier setzt das Konzept der Saatgutbibliothek an, die nach demselben Prinzip wie eine klassische Bibliothek funktioniert und in der Bibliothek Neunkirchen verortet ist: Neben Büchern, Tonies, CDs, Zeitschriften und DVDs werden dort ab sofort wieder Gemüse- und Blumensamen „verliehen“. Und während ein Buch nach dem Lesen zurückgegeben wird, um dem nächsten Leser Freude zu bereiten, soll das neu gewonnene Saatgut im nächsten Jahr in den Gärten anderer Hobbygärtner gedeihen.

Über 20 verschiedene Sorten stehen bereits im Ausleihregal bereit – alle biozertifiziert und samenfest. „So eignen sie sich perfekt für die eigene Saatgutvermehrung“, erklärt die Leiterin der Bibliothek, Denise Meckel. Bis zu drei Tütchen mit Bio-Saatgut können die Interessenten mitnehmen und daheim kultivieren. Im Anschluss an die Gartensaison freut sich das Bibliotheks-Team darüber, wenn ein Teil des selbst gewonnenen Saatguts wieder den Weg zurück in die Bibliothek und somit in den nachhaltigen Kreislauf findet. „Die Beschäftigung mit dem Pflegen und Vermehren von Pflanzen ist nicht nur ein bereicherndes Hobby, sondern auch ein lehrreiches Erlebnis – besonders für Kinder“, ist sich Denise Meckel sicher.

Ein besonderer Fokus liegt auf den alten Sorten. Ihren Erhalt unterstützt der „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt“, mit dem die Bibliothek kooperiert. Das Projekt „Saatgut leihen – Vielfalt ernten“ soll helfen, die genetische Vielfalt zu bewahren: Robuste Sorten passen sich über Generationen an lokale Bedingungen an und sind in Zeiten des Klimawandels unersetzlich. Die Bibliothekarin ruft daher alle Gartenbegeisterten auf, überschüssiges, vermehrbares Saatgut abzugeben – ob selbst gewonnen oder aus dem Vorjahr übrig geblieben.

Mit der Idee des Teilens und Weitergebens richtet sich das Saatgutregal der Bibliothek Neunkirchen an alle, die Freude am Gärtnern haben – egal ob Anfänger oder erfahrene Hobbygärtner. Und wer unsicher ist, wie man Saatgut richtig aussät, Hochbeete anlegt oder natürliche Düngemittel wie Brennnesseljauche herstellt, der findet in der Bibliothek natürlich auch Ratgeber und Fachliteratur, die bei der Umsetzung helfen.



Neben Hunderten von Medien können in der Bibliothek Neunkirchen jetzt auch Pflanzensamen ausgeliehen werden. Eine schöne Aktion für eine nachhaltige Zukunft.

Foto: Gemeinde Neunkirchen