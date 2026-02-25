Frische Ideen aus dem Norden: Wie die LEADER-Region SauerSiegerLand das Ehrenamt international stärkt

(wS/hi) Hilchenbach 25.02.2026 | Internationale Konferenz belebt Ehrenamtsarbeit – Engagierte aus der LEADER-Region SauerSiegerLand kehren mit Motivation, neuen Impulsen und Ideen für zukünftige Projekte zur Stärkung der Region aus Finnland zurück.

Vom 28. bis 31. Januar reisten Vertreterinnen und Vertreter fünf südwestfälischer LEADER- Regionen nach Uusikaupunki in Finnland zur ersten internationalen Konferenz im Rahmen des LEADER-Kooperationsprojekts „Vitalize Volunteer Work“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie sich das Ehrenamt mit neuen Ideen beleben und nachhaltig stärken lässt.

Insgesamt 72 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, sich international mit anderen ehrenamtlich Engagierten zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. Neben der Delegation aus Deutschland war jeweils eine LEADER-Region aus Finnland, Kroatien und Österreich vertreten.

Die LEADER-Region SauerSiegerLand repräsentierten Engagierte im Alter zwischen 26 und 56 Jahren aus Lennestadt, Kirchhundem und Hilchenbach.

In Fachvorträgen und interaktiven Workshops wurden aktuelle Herausforderungen der Ehrenamtsarbeit diskutiert und erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt. Die Teilnehmenden aus unterschiedlichsten Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements entwickelten gemeinsam zukunftsorientierte Lösungsansätze, um die Ehrenamtsarbeit in ihren Heimatregionen langfristig zu stärken.



Einen bleibenden Eindruck hinterließ der Besuch einer örtlichen Schule mit rund 1.000 Kindern, die als Tagungsort für die Ehrenamtskonferenz diente. Der Bildungscampus bietet Strukturen für gemeinsames Lernen und Leben und ist außerhalb der Unterrichtszeiten auch für die gesamte Gesellschaft nutzbar. Die offene Willkommensatmosphäre empfanden alle als sehr wertvoll.



Während vier Exkursionen erhielten die Teilnehmenden zudem spannende Einblicke in konkrete Projekte vor Ort. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig ehrenamtliches Engagement das Leben in der gastgebenden LEADER-Region Ravakka bereichert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

Für Christian Jung, Ortsvorsteher von Rahrbach, Kruberg und Arnoldihof, waren vor allem die persönlichen Begegnungen prägend: „Die wertvollsten Momente waren die offenen Gespräche mit Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt und Herausforderungen gemeistert haben. Ich wollte neue Impulse für unsere ehrenamtliche Arbeit mitnehmen – und bekam bestätigt, wie wichtig die Zusammenarbeit über Ortsgrenzen hinweg ist.“

Auch Nataša Gödde, Kassiererin des Vereins der Förderer von Nova Iguacu (Brasilien) e.V. und ehrenamtlich engagiert bei der Bücherei St. Agatha in Altenhundem, zog ein positives Fazit: „Mich hat interessiert, wie das Ehrenamt in anderen Ländern ausgeübt wird. Von den Finnen konnte man lernen, dass man Ideen einfach umsetzen kann, ohne dass alles perfekt vorbereitet sein muss. Die Hands-on-Mentalität war herrlich erfrischend und inspirierend.“

Mit zahlreichen neuen Impulsen und Ideen im Gepäck kehrten die Teilnehmenden nach Deutschland zurück. Dort werden sie die gewonnenen Erkenntnisse in ihre regionale Ehrenamtsarbeit einbringen und weitergeben.

Der europäische Austausch steht jedoch erst am Anfang: Die nächste Konferenz findet im September in Kroatien statt. Den Abschluss des Kooperationsprojekts bildet im kommenden Jahr eine Konferenz in Deutschland.



Ehrenamtliches Engagement ist eine tragende Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts, insbesondere im ländlichen Raum. Es stärkt Gemeinschaften und schafft Lebensqualität vor Ort. Die LEADER-Förderung leistet einen wichtigen Beitrag, engagierte Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte zu unterstützen. Sie trägt dazu bei, gute Ideen in die Praxis zu bringen und Regionen nachhaltig zu stärken.

Information:

LEADER ist Französisch und steht für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, zu Deutsch: „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die LEADER-Region SauerSiegerLand mit den Kommunen Lennestadt, Kirchhundem und Hilchenbach ist eine von der EU und dem Land NRW anerkannte LEADER-Region. Die Region erhält für die Förderperiode 2023 bis 2027 ff.

Teilnehmende der internationalen LEADER-Konferenz „Vitalize Volunteer Work“ aus Deutschland, Finnland, Kroatien und Österreich kamen in Uusikaupunki zusammen, um sich über neue Impulse für die Ehrenamtsarbeit

auszutauschen. Foto: LEADER-Region Ravakka







