Reparieren, Klönen, Kaffee genießen: Das Repair Café Hilchenbach lädt am 28. Februar zum Mitmachen ein

(wS/kw) Hilchenbach 25.02.2026 | Hier ist ein strukturierter Entwurf für deine Zeitungsankündigung, der sowohl den Charme des Repair Cafés als auch den Hintergrund der KlimaWelten als regionales Bildungszentrum professionell verbindet.

Vier Hände für ein zweites Leben: Repair Café lädt in die KlimaWelten Hilchenbach ein

HILCHENBACH. Manchmal ist es nur eine verklemmte Schraube oder ein loser Kontakt, doch ohne das richtige Werkzeug und einen erfahrenen Blick landet der geliebte Kaffeeautomat schnell auf dem Müll. Dass es auch anders geht, beweist das Repair Café Hilchenbach am Freitag, den 28. Februar. Ab 13:00 Uhr dreht sich im Kirchweg 17 alles um die Gemeinschaft und das gemeinsame Reparieren.

Hilfe zur Selbsthilfe statt Wegwerfmentalität

„Egal ob defekter Toaster, Küchenmaschine oder Staubsauger – wir unterstützen bei der Fehlersuche und der eigentlichen Reparatur“, erklärt Melanie Klotz, Organisatorin der Veranstaltung. Das Prinzip ist einfach: Ehrenamtliche Experten stehen den Besuchern mit Rat, Tat und dem passenden Werkzeug zur Seite. Ziel ist es, defekten Alltagsgegenständen eine zweite Chance zu geben und ganz nebenbei den Geldbeutel sowie die Umwelt zu schonen.

Das Motto „Vier Hände sind besser als zwei“ ist dabei Programm. Oft braucht es eben genau diesen zusätzlichen Handgriff, um ein Gehäuse zu öffnen oder ein Ersatzteil präzise einzusetzen. Wer auf die Reparatur warten muss oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchte, kann sich bei selbstgebackenem Kuchen und erfrischenden Getränken (gegen eine freiwillige Spende) mit anderen Gästen austauschen.

Nachhaltigkeit zum Anfassen

Hinter der beliebten Veranstaltungsreihe stehen die KlimaWelten Hilchenbach. Als zertifiziertes BNE-Regionalzentrum (Bildung für nachhaltige Entwicklung) für den Kreis Siegen-Wittgenstein ist der Verein weit mehr als nur ein Treffpunkt. Er fungiert als außerschulischer Lernort, der von Kitas bis hin zu Senioren alle Generationen für den Klimaschutz begeistern möchte.

Mit Formaten wie dem Repair Café setzen die KlimaWelten die globalen UN-Nachhaltigkeitsziele ganz praktisch vor Ort um. „Wir wollen das Bewusstsein für globale Zusammenhänge schärfen und zum Handeln anregen“, so der Trägerverein. Das Repair Café ist dabei ein Paradebeispiel für gelebtes, lebenslanges Lernen und die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft in der Region.

Foto: Repair Café in Hilchenbach















