Frösche, Kröten und Molche auf Wanderung: Helfende Hände für den Amphibienschutz gesucht

(wS/si) Siegen 27.02.2026 | Nicht nur Menschen genießen die ersten warmen Frühlingstage im Freien, auch Kröten, Frösche, Molche und andere Amphibien verlassen ihre Winterquartiere. Von März bis April machen sie sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern – dabei warten viele Gefahren auf sie. Gemeinsam mit der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein sucht der Verein „Amphibienschutz Leimbachtal e.V.“ freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich aktiv an Schutzmaßnahmen für die Wirbeltiere beteiligen.

Die Stadt Siegen trifft auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen für die Sicherheit der Tiere. Je nach Witterung sperrt die Abteilung Straße und Verkehr zwischen Anfang März und Mitte April in den Abend- und Nachtstunden zwei Straßenabschnitte für den Verkehr. Betroffen von der temporären Sperrung sind der Denkmalweg in Gosenbach (im Bereich des Ehrenmals) und die Lindenstraße in Eiserfeld zwischen Sportplatz und Naturfreibad.

Viele Amphibienarten vom Aussterben bedroht

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat der Straßenverkehr immer weiter zugenommen. Stark befahrene Straßen bedeuten für die langsamen Amphibien schwer zu überwindende Hindernisse. Viele Amphibienarten stehen deshalb auf der Liste der bedrohten Tierarten. Ihre langsame Fortbewegungsweise sowie die Eigenschaft, auf warmen Asphalt sitzen zu bleiben, führt dazu, dass jedes Jahr tausende Tiere sterben. Einige örtliche Populationen sind bereits ausgestorben.

Der Verein „Amphibienschutz Leimbachtal e.V.“ setzt sich aus diesem Grund schon seit Jahren für den Schutz der Wirbeltiere ein. An der stark befahrenen Leimbachstraße errichtet der Verein etwa ein Amphibienleitsystem, um zu verhindern, dass Tiere die Straße überqueren.

Potenzielle Helferinnen und Helfer können sich bei Interesse oder Fragen bei Kerstin Bergholz von der Abteilung Umwelt und Klima, telefonisch unter (0271) 404-3376, oder bei Christian Heimann von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, unter (0271) 333-1835 sowie an Stefan Jung, (0151) 677 98 093 und Henning Haas, (0157) 743 31 071, vom Verein Amphibienschutz Leimbachtal e.V., wenden.

Raus aus dem Winterquartier: Eine Erdkröte wärmt sich in der Sonne auf. Foto: Stadt Siegen















