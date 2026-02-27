Second-Hand-Basar zum Weltfrauentag: Soroptimist International Club Siegen lädt ins Sparkassen-Foyer ein

(wS/red) Siegen 27.02.2026 | Modebewusste Schnäppchenjägerinnen und -jäger dürfen sich freuen: Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstaltet der Soroptimist International Club Siegen am Samstag, 7. März 2026, einen großen Second-Hand-Basar im Kundenzentrum der Sparkasse Siegen in der Morleystraße.

Von 9.30 bis 16.00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher im Foyer der Sparkasse (Morleystr. 2) eine vielfältige Auswahl hochwertiger Kleidung und Accessoires zu attraktiven Preisen .

Hochwertige Mode für den guten Zweck

Unter dem Motto „Second Hand Basar“ bietet der Club gut erhaltene, modische Einzelstücke an – stilvoll, nachhaltig und erschwinglich. Das Besondere: Der komplette Erlös fließt in soziale Projekte zugunsten von Frauen und Kindern in der Region.

Mit der Veranstaltung setzen die engagierten Frauen des Clubs rund um den Internationalen Frauentag (8. März 2026) ein starkes Zeichen für Solidarität, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement.

Nachhaltig shoppen – regional helfen

Second-Hand-Mode liegt nicht nur im Trend, sondern steht auch für bewussten Konsum. Wer hier einkauft, schont Ressourcen und unterstützt gleichzeitig wichtige Hilfsprojekte. Eine Kombination, die gleich doppelt Gutes bewirkt.

Der Soroptimist International Club Siegen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, gute Gespräche und einen erfolgreichen Basartag.

Second-Hand-Basar des Soroptimist International Club Siegen

📍 Kundenzentrum Sparkasse Siegen, Morleystr. 2

📅 Samstag, 7. März 2026

🕤 9.30 bis 16.00 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter: www.si-club-siegen.de







