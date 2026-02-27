Im Einklang Sein – Meditation mit Klangschalen

(wS/bl) Bad Laasphe 27.02.2026 | Spürbare Harmonisierung, Regeneration und Vitalisierung lassen sich am Mittwoch, 11. März, um 18:30 Uhr im Haus des Gastes (Raum zum Steinchen), erleben.
Auf Basis der „Peter Hess – Klangmethoden“ und eines Tagesthemas findet professionelle Gestaltung und Anleitung durch Oliver Bernshausen statt.
Empfohlen wird nach Möglichkeit die Mitnahme einer Unterlage, einer leichten Decke sowie von Getränken.
Leitung: Oliver Bernshausen
Datum und Uhrzeit: 11.03.2026/ 18:30 Uhr
Veranstaltungsort: Raum ‚Zum Steinchen‘, Haus des Gastes, Bad Laasphe
Kosten: 8,00 €
Anmeldung notwendig und möglich bis zum 11.03., 12:00 Uhr unter: 02752 898.
Foto: Peter Hees InstitutWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!