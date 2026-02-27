Im Einklang Sein – Meditation mit Klangschalen

(wS/bl) Bad Laasphe 27.02.2026 | Spürbare Harmonisierung, Regeneration und Vitalisierung lassen sich am Mittwoch, 11. März, um 18:30 Uhr im Haus des Gastes (Raum zum Steinchen), erleben.

Auf Basis der „Peter Hess – Klangmethoden“ und eines Tagesthemas findet professionelle Gestaltung und Anleitung durch Oliver Bernshausen statt.

Empfohlen wird nach Möglichkeit die Mitnahme einer Unterlage, einer leichten Decke sowie von Getränken.



Leitung: Oliver Bernshausen

Datum und Uhrzeit: 11.03.2026/ 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Raum ‚Zum Steinchen‘, Haus des Gastes, Bad Laasphe

Kosten: 8,00 €

Anmeldung notwendig und möglich bis zum 11.03., 12:00 Uhr unter: 02752 898.

Foto: Peter Hees Institut