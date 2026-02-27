Abgabebasar in Unglinghausen lädt am 01.03.2026 zum Stöbern ein

(wS/red) Netphen 27.02.2026 | Am 1. März findet in der Bürgerbegegnungsstätte in Unglinghausen (Hauptstraße 54, Netphen) wieder der beliebte Abgabebasar statt. Von 10 bis 12 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre gut erhaltene Kleidung und weitere schöne Dinge zu entdecken.

Neu ist in diesem Jahr das Angebot von Größe 50 bis 38. Außerdem wird Kinderschminken angeboten, sodass auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten kommen.

Schwangere mit einer Begleitperson sowie Mamas mit Baby in der Trage erhalten bereits ab 9.30 Uhr Einlass.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Waffeln, Kuchen, Bratwurst mit Brötchen und Getränke. Der Erlös geht an den Bürgerverein Unglinghausen.

Für die Durchführung der Veranstaltung werden noch Helfer gesucht, die sich gerne vorab melden dürfen. Interessierte erreichen das Organisationsteam per E-Mail an babybasar.unglinghausen@gmx.de.

Träger der Veranstaltung ist der Bürgerverein Unglinghausen e.V.







