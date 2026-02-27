Westnetz-Mitarbeiter spenden 5.000 Euro für Zusammenlegung der Kinderinseln auf dem Wellersberg

(wS/we) Siegen 27.02.2026 | Fast eineinhalb Jahre haben die Westnetz-Mitarbeiter ihre Rest-Cent-Kasse eingezahlt, um jetzt für die Zusammenlegung der Kinderinseln auf dem Wellersberg zu spenden. Stolze 5.000 Euro kamen in diesem Zeitraum zusammen. Betriebsratsvorsitzender Jannis Kolodzig und sein Stellvertreter Patrick Plate ließen es sich nicht nehmen, das Geld auf dem Wellersberg persönlich vorbeizubringen.



„Bei den Gehaltsabrechnungen unserer mehr als 430 Mitarbeitenden am RZ Sieg werden Rest- Cent-Beträge auf freiwilliger Basis der sogenannten Rest-Cent-Kasse zugeführt“, erläuterte Jannis Kolodzig das gängige Konzept. „Das tut keinem weh, und man kann damit so viel Gutes bewirken“, ergänzte Patrick Plate. Und weiter: „Wir schauen ganz genau, wohin das Geld fließen soll und entscheiden darüber im Betriebsrat. Die Vorschläge stammen dabei oft auch aus der Belegschaft“, so die beiden unisono. Jetzt darf es in die Kinderinsel fließen. Eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerbeatmete Kinder und Jugendliche auf dem Wellersberg.



Der Hintergrund ist, dass eine weitere Großbaustelle bei der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ansteht.

Denn, es soll zusammenwachsen, was zusammengehört! Die Rede ist von der Kinderinsel (www.kinderinsel-siegen.de), einer Intensivstation mit Wohncharakter für dauerbeatmete Kinder und Jugendliche. Seit nunmehr 20 Jahren existiert die besondere Einrichtung auf dem Siegener Wellersberg – zurzeit noch an zwei getrennten Standorten innerhalb der Kinderklinik.

Aber die aktuellen Herausforderungen in der Betreuung langzeitbeatmeter Kinder und Jugendlicher, verbunden mit strukturellen und personellen Anforderungen, machen eine bauliche Anpassung notwendig. „Die Zusammenlegung der beiden Kinderinseln ist ein zukunftsweisender Schritt, der nicht nur die organisatorische Effizienz verbessert, sondern vor allem den Kindern und Jugendlichen zugutekommt, die auf unsere spezialisierte Betreuung angewiesen sind“, so Anne Schmitt vom Leitungsteam der Kinderinsel. Um die notwendigen Umbauten und Erweiterungen im Gesamtvolumen von 1.250.000 Euro realisieren zu können, ist die Kinderklinik Siegen gezwungen, Spenden einzuwerben. „Aktuell fehlen noch etwa 300.000 Euro, um das Projekt realisieren zu können.“



V.l.n.r. Betriebsratsvorsitzender Jannis Kolodzig zusammen mit Kinderinsel-Leiterin Anne Schmitt und

stellv. Betriebsratsvorsitzenden Patrick Plate. Foto: Tanja Bauschert