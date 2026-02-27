1500 Euro für knusprige Dorfmomente: Sparkasse stärkt Heimatverein Lützeln

(wS/sp) Burbach 27.02.2026 | Mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro aus Mitteln der Sparlotterie unterstützt die Sparkasse Burbach-Neunkirchen den Heimatverein Lützeln e.V., um das bewährte Speiseangebot bei Dorfveranstaltungen weiterhin sicherzustellen.

Der Heimatverein vor Ort darf sich über die großzügige Förderung freuen. Im Rahmen der Sparlotterie erhielt der Verein eine Zuwendung von 1.500 Euro, die in die Anschaffung einer neuen, hochwertigen Fritteuse investiert wurde. Diese Investition hat für den Verein große Bedeutung, da das Gerät bei den jährlich stattfindenden Dorfveranstaltungen eine zentrale Funktion übernimmt und maßgeblich zur Bewirtung der Gäste beiträgt.

Die beliebten Pommes, die bei den Veranstaltungen stets großen Zuspruch finden, sind fester Bestandteil des kulinarischen Angebots des Heimatvereins Lützeln. Um auch künftig eine ausreichende Menge in gleichbleibend hoher Qualität anbieten zu können, war es notwendig, die alte Fritteuse zu ersetzen. Mit dem neuen Gerät ist sichergestellt, dass der Verein den Erwartungen der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner sowie der Gäste weiterhin gerecht werden kann.

„Die Unterstützung durch die Sparkasse Burbach-Neunkirchen ist für uns sehr wichtig. Dank der neuen Fritteuse können wir alle Besucherinnen und Besucher gut versorgen und unsere Veranstaltungen erfolgreich durchführen“, erklärt Volker Gerstner, Vorsitzender des Heimatvereins Lützeln e.V.

Auch Steffen Ginsberg, Vertreter der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, freut sich über die Förderung: „Es ist uns eine große Freude, den Heimatverein zu unterstützen. Vereine wie dieser bilden das Herz unserer Region und leisten mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Umsetzung dieser bedeutenden Veranstaltungen zu leisten.“

Mit der Anschaffung der neuen Fritteuse unterstreicht die Sparkasse Burbach-Neunkirchen erneut ihr Engagement für örtliche Projekte und Vereine. Als regionales Kreditinstitut fördert sie gezielt Gemeinschaftsprojekte, die das soziale und kulturelle Leben in der Region bereichern.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen







