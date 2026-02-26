29-Jähriger gleich zweimal mit dem Verdacht des Drogenkonsums am Steuer angehalten

(wS/si) Siegen 27.02.2026 | Am Mittwoch (25.02.2026) ist ein 29-Jähriger gleich zweimal in Verkehrskontrollen geraten. Beide Male bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 17 Uhr hielten Polizeibeamte im Rahmen der Streife einen VW Transporter zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der 29-jährige Fahrer verhielt sich während der gesamten Kontrolle aggressiv. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum.

Da der 29-Jährige jegliche freiwilligen Maßnahmen ablehnte, wurde er zwecks Blutprobe zur nächsten Polizeiwache nach Siegen gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der 29-Jährige entlassen.

Im Laufe des Abends erschien der 29-Jährige in Begleitung eines 45-Jährigen auf der Polizeiwache in Siegen. Dem 45-Jährigen wurden die sichergestellten Fahrzeugschlüssel ausgehändigt.

Gegen 23:30 Uhr fiel einer anderen Streifenwagenbesetzung der VW Transporter erneut auf. Sie erkannten den 29-Jährigen am Steuer und fuhren hinter her. Als die Polizeibeamten den Transporter wenige Meter weiter antrafen, stand dieser abgestellt am Straßenrand. Der Fahrer war fußläufig geflüchtet und versteckte sich, konnte aber durch die Einsatzkräfte kurze Zeit später im näheren Umfeld angetroffen werden. Bei der Kontrolle ergaben sich erneut Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum.

Auch bei der zweiten Kontrolle verhielt der 29-Jährige sich durchgehend aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde erneut zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort wurde ihm eine zweite Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

