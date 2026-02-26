Kita Wiederstein: DRK-Ortsverein Neunkirchen übernimmt Trägerschaft – gemeinsame Lösung für den Standort gefunden

(wS/si) Siegen 26.02.2026 | Der DRK-Ortsverein Neunkirchen wird die Trägerschaft der Kita in Wiederstein übernehmen.

Damit bleibt der Standort erhalten und kann unter den veränderten Rahmenbedingungen

weitergeführt werden. Das ist das Ergebnis zahlreicher Gespräche, die in den vergangenen

Wochen geführt worden sind.

Die Gemeinde Neunkirchen, der Kreis Siegen-Wittgenstein, die Arbeiterwohlfahrt Siegen-

Wittgenstein sowie weitere Beteiligte haben sich zuletzt intensiv mit der Zukunft der Einrichtung

befasst. Anlässe waren die Aufgabe der Einrichtung durch den Evangelischen Kirchenkreis sowie

eine Nachricht des Landesjugendamtes im Januar. Das teilte mit, dass künftig in Wiederstein keine

U3-Betreuung mehr möglich sein wird. Hinzu kommt die demografische Entwicklung, die absehbar

zu einem weiteren Rückgang der zu betreuenden Kinder im Einzugsbereich der Kita führen wird.

Ein wichtiger Meilenstein im Prozess auf dem Weg zur jetzt gefundenen Lösung war eine

Veranstaltung am 18. März in Neunkirchen, an der Vertreter des Kreisjugendamtes und der

Gemeinde Neunkirchen, des Rates der Gemeinde und des Kreistages, Vereine aus Wiederstein,

die Arbeiterwohlfahrt sowie Elternvertreter teilgenommen haben. Dort wurden die fachlichen

Hintergründe transparent dargestellt, sozialräumliche Aspekte beleuchtet und unterschiedliche

Perspektiven offen diskutiert.

Unabhängig von der nun gefundenen Lösung bleibt die Situation der Kindertagesbetreuung in

Neunkirchen – wie in vielen ländlichen Regionen – in den kommenden Jahren anspruchsvoll. Die

Entwicklung der Kinderzahlen und die strukturellen Rahmenbedingungen müssen daher auch

künftig sorgfältig beobachtet und bewertet werden.

Landrat Andreas Müller betont: „Die Kindertagesbetreuung steht insgesamt vor herausfordernden

Zeiten – insbesondere in ländlichen Regionen. Umso wichtiger ist es, dass in Wiederstein

gemeinsam Verantwortung übernommen und so eine Lösung für den Standort gefunden wurde.

Auch an anderen Orten werden wir nur dann tragfähige Lösungen finden können, wenn sich alle

mit einbringen.” Der Landrat dankt dem DRK-Ortsverein ganz herzlich, für die Bereitschaft die Kita-

Trägerschaft im Ort zu übernehmen.

Auch Bürgermeister Marco Schwunk hebt die konstruktive Zusammenarbeit hervor: „Der Prozess

war intensiv, aber stets sachlich und lösungsorientiert. Entscheidend war, dass alle Beteiligten –

Verwaltung, Politik, Träger und Bürgerschaft – offen miteinander gesprochen haben. Dass der

Standort erhalten bleibt, ist für Wiederstein ein wichtiges Signal.“

Ursprünglich wollte die AWO auch die Trägerschaft für diese, wie für weitere Kitas, die der

Kirchenkreis abgibt, übernehmen. Geschäftsführer Jens Hunecke unterstreicht: „In den

vergangenen Wochen ging es um einen verantwortungsvollen Umgang mit den gegebenen

Rahmenbedingungen und um eine realistische Einschätzung der Situation und der Perspektiven.

Wir haben gemeinsam nach einer tragfähigen Perspektive gesucht und begrüßen, dass das

Ehrenamt in Wiederstein etwas schafft, was über die gesetzliche Refinanzierungsstruktur für das

Hauptamt schlichtweg nicht möglich gewesen wäre.“

Für den DRK-Ortsverein Neunkirchen ist klar, dass die Rahmenbedingungen anspruchsvoll

bleiben werden. Der Vorsitzende Bernd-Wilbert Müller erklärt: „Wir sehen die Übernahme als

Beitrag zur Stabilisierung der Betreuungsstruktur vor Ort. Gemeinsam mit Gemeinde und Kreis

wollen wir den Standort verantwortungsvoll weiterentwickeln.“

Kreisjugenddezernent Thomas Wüst knüpft an die Gedanken des Landrates an und ordnet die

Entwicklung so ein: „Wiederstein ist kein Einzelfall, sondern steht exemplarisch für die strukturellen

Herausforderungen kleiner Einrichtungen im ländlichen Raum. Umso wichtiger ist es, Standorte

differenziert zu betrachten und gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort tragfähige Lösungen zu

entwickeln.“

Vor diesem Hintergrund schlägt der Landrat die Einrichtung eines Unterausschusses des

Jugendhilfeausschusses vor. Dieser soll sich vertieft mit der strukturellen Entwicklung der

Kindertagesbetreuung – insbesondere kleiner Einrichtungen – befassen. Über den Vorschlag wird

am 03.03. im Jugendhilfeausschuss sowie am 27.03. im Kreistag beraten.

Die Situation in Wiederstein war aufgrund einer besonderen zeitlichen Konstellation der erste Fall,

der im Rahmen dieses strukturierten Blicks vorgezogen betrachtet werden musste. Für weitere

Standorte wird dieser Prozess nun planvoll und im Dialog mit Kommunen, Trägern und Politik

fortgesetzt.

Eltern, die sich aufgrund der bisherigen Unsicherheiten vorsorglich bei anderen Einrichtungen

angemeldet haben, weiterhin jedoch Interesse an einem Betreuungsplatz in der Kita Wiederstein aben, können sich an die Fachberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein wenden (Tel.: 0271

333-1352, E-Mail: kita-fachberatung@siegen-wittgenstein.de).







