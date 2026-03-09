43-Jähriger musste bei Überholmanöver ausweichen – Polizei sucht Golf und weitere Zeugen

(wS/ots) Netphen – Eckmannshausen 09.03.2026 | Am Samstag (07.03.2026) ist es auf der L728 zwischen Dreis-Tiefenbach und Eckmannshausen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem ein 43-jähriger VW-Fahrer ausweichen musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Golf zu vermeiden.

Ersten Erkenntnissen nach war der 43-jährige Passat-Fahrer von Eckmannshausen in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein anthrazitfarbener Golf entgegen. Dieser überholte trotz der Kurve mehrere Fahrzeuge. Der 43-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Es entstand geringer Sachschaden.

Nur durch die gute Reaktion des Mannes konnte ein wohlmöglich folgenschwerer Unfall verhindert werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie den oder die Fahrerin des Golf, sich unter der 02732/ 909-0 bei der Polizei zu melden

