B508: Vollsperrung in Kredenbach am kommenden Wochenende

(wS/str) Kreuztal 09.03.2026 | Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen führt den Einbau der Deckschicht im Zuge der B508 in Kredenbach unter Vollsperrung durch.

Die Vollsperrung des Teilstücks der B508 erfolgt zwischen Freitag ( 13.03.) ab 19 Uhr bis Montag (16.03.) 05:00 Uhr, vom neuen Kreisverkehrsplatz in Richtung Hilchenbach bis kurz hinter der Kreuzung Kellershain / Altlohe.

Der Kreisverkehr selbst bleibt während der Sperrung der B508 vollständig befahrbar.

Für den überregionalen Verkehr wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert.

Diese führt von Kreuztal aus über die B54 (HTS) bis zur Abfahrt Weidenau, dann weiter über die B62 nach Dreis Tiefenbach, über die L728 nach Eckmannshausen in Richtung Herzhausen und schließlich beim Kreisverkehr in Allenbach zurück auf die B508 in Richtung Kredenbach.

Von Hilchenbach kommend entsprechend in Gegenrichtung.

Zusatzinfo:

Während der Vollsperrung der B508 können die Einmündungen „Auwiese“, „Kellershain“ und „Altlohe“ aus baulichen Gründen nicht zeitgleich asphaltiert werden.

Diese Arbeiten erfolgen im Anschluss außerhalb der Vollsperrungsphase am Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.)

An den Einmündungsbereichen ist an beiden Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.