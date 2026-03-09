Weiterer Ausbau des Sirenennetzes in der Stadt Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 09.03.2026 | Damit die Bevölkerung im Ernst- oder Krisenfall möglichst schnell und zuverlässig gewarnt werden kann, baut die Stadt Freudenberg ihr Sirenennetz weiter aus. Bereits in den vergangenen Jahren wurden an zwölf Standorten ältere Sirenen durch moderne Anlagen ersetzt. Im nächsten Schritt wird das Netz gezielt erweitert.

An neun zusätzlichen Standorten werden solarbetriebene Mastsirenen installiert, außerdem kommt eine weitere Dachsirene hinzu. Die Arbeiten sollen bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung einer möglichst flächendeckenden Warnung der Bürgerinnen und Bürger. Grundlage für den Ausbau und die gewählten Standorte bildet ein zuvor erstelltes Beschallungsgutachten, das aufgezeigt hat, an welchen Stellen zusätzliche Sirenen erforderlich und sinnvoll sind.



Die Gesamtkosten für die zehn weiteren Sirenen belaufen sich auf rund 500.000 Euro.

Unterstützt wird die Maßnahme durch Fördermittel aus dem bundesweiten Sirenenförderprogramm 2.0 mit rund 67.000 Euro. „Auch wenn damit eine hohe finanzielle Belastung für die Stadt Freudenberg verbunden ist, wollen wir sicherstellen, dass in Krisenfällen eine verlässliche Möglichkeit zur Warnung der Bevölkerung existiert“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Um die Sireneninfrastruktur zu testen und die Bevölkerung für die unterschiedlichen Warnmeldungen zu sensibilisieren, finden regelmäßig landes- und bundesweite Warntage statt. Dazu werden die Sirenen probeweise ausgelöst, ohne dass eine akute Gefahrenlage besteht. Die Warntage werden im Vorfeld bekannt gegeben. Der nächste landesweite Warntag findet am Donnerstag, den 12.03.2026, statt.

