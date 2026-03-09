News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
A45: Nur eine Fahrspur zwischen Freudenberg und Olpe-Süd

9. März 20263
(wS/au) Freudenberg 09.03.2026 | Die Autobahn Westfalen führt an der A45 im Bereich der Talbrücke Büschergrund vorbereitende Arbeiten für den Ersatzneubau durch.

Aus diesem Grund steht dem Verkehr zwischen der Anschlussstelle Freudenberg und dem Kreuz Olpe-Süd am Mittwoch, 11.03., von 11 bis 13 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt und am Samstag, 14.03. von 7 bis 11 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund nur eine Fahrspur zur Verfügung.

