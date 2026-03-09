24-jähriger Motorradfahrer flüchtet nach Geschwindigkeitskontrolle – Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

(wS/ots) Siegen – Freudenberg 09.03.2026 | Am Samstagmorgen (07. März) hat die Polizei im Bereich der Freudenberger Straße in Fahrtrichtung Freudenberg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Gegen 11:35 Uhr hatten die Beamten einen 20-jähriger Pkw-Fahrer mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen und wollten ihn deswegen anhalten. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein Motorrad mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, welches die Vorausfahrenden wechselseitig rechts und links überholte. Die Beamten versuchten auch das Motorrad anzuhalten und gaben dem vorausfahrenden Pkw sowie dem Kraftrad Anhaltezeichen. Das Auto hielt an, das Motorrad, eine schwarze Kawasaki Z 900, fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit knapp an dem Polizeibeamten vorbei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte die Geschwindigkeit weit über 100 km/h gelegen haben.

Im weiteren Verlauf konnte das flüchtige Motorrad einschließlich des 24-jährigen Fahrers in einem Waldgebiet bei Freudenberg aufgefunden werden. Der junge Mann gab seine Fahrt zu.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die ihm das Führen dieses Motorrads erlaubt hätte.

Die Beamten stellten sowohl die Kawasaki als auch den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Einzelrennens.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen sowie mögliche durch den Motorradfahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Symbolfoto