Unbekannte brechen in Wohnhaus in Meiswinkel ein – Polizei sucht Zeugen

9. März 20261
(wS/ots) Siegen 09.03.2026 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.03.2026) ist es in Meiswinkel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße „Vor den Birken“ gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:45 Uhr und 01:30 Uhr über die rückwärtige Hausseite gewaltsam Zutritt ins Innere.
Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen nach erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
