Aus der Stadtgärtnerei in den Schlosspark: 45.000 Frühblüher bringen den Frühling nach Siegen

(wS/si) Siegen 09.03.2026 | Der Schlosspark zeigt wieder Farbe: Tausende bunte Primeln, Hornveilchen, Stiefmütterchen, Gänseblümchen und Co. verwandeln den kahlen Winterboden im Schlosspark in ein buntes Blütenmeer. Seit heute (Montag, 9. März) pflanzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflächenabteilung am Oberen Schloss und auch an anderen Stellen in der Stadt Frühblüher in leuchtenden Farben in die noch kahlen Beete.

Alleine im Schlosspark setzen die Mitarbeitenden um die 20.000 der Frühjahrsboten ein – angefangen mit den sechs großen Rundbeeten oberhalb des Abenteuerspielplatzes. Tulpen, Narzissen und Hyazinthen haben überwintert und strecken jetzt allmählich ihre Köpfe aus der Erde. Auf den Wiesen im Park blühen bereits die Krokusse in gelb, lila und weiß. In den nächsten zwei Wochen folgen die in der Stadtgärtnerei angezogenen Frühblüher, wie Kissen- und Stängelprimeln in vielen verschiedenen Farben.

„Wir beginnen schon ein Jahr im Voraus mit der Planung für die Frühblüher. Nur so haben wir genug Zeit, ein Setzkonzept zu erstellen, die Setzlinge zu bestellen und in unserem Gewächshäusern anziehen zu können“, erklärt Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei. In vier Glas- und drei Foliengewächshäusern sind seit letztem Herbst bis zu 45.000 Frühblüher kultiviert worden.

Wie in den letzten Jahren werden einige der Blumen wieder an Heimatvereine, Schulen und Friedhöfe abgegeben. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer pflanzen diese dann an markanten Stellen im Stadtgebiet an.



In der Stadtgärtnerei beginnen derweil schon die Arbeiten für den Sommer: Die ersten Geranien und Begonien sind geliefert worden. Oliven- und Orangenbäume haben – geschützt im Gewächshaus – überwintert. Ab Mitte Mai beginnt die Grünflächenabteilung dann mit der Sommerbepflanzung.





Vorarbeiterin Selina Schepp und Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei, präsentieren die

neuen Frühjahrsblüher. (Foto: Stadt Siegen)

Blütenpracht: Die Frühjahrsblüher stehen bereit, um in der Stadt verteilt zu werden.

Fotos: Vorarbeiterin Selina Schepp und Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei, präsentieren die neuen Frühjahrsblüher. Fotos: Stadt Siegen