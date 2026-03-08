News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Bahnhof Kreuztal: Täter haben es auf Bargeld abgesehen – Polizei und Bundespolizei im Einsatz

8. März 2026269
(wS/red) Kreuztal 08.03.2026 | ERSTMELDUNG | Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Einsatz der Polizei sowie der Bundespolizei am Kreuztaler Bahnhof. Nach ersten Infos hatten es ein oder mehrere Täter auf Bargeld abgesehen.

Dabei wurde unter anderem ein Fahrkartenautomat am Bahnhof aufgebrochen. An dem blau verkleideten Automaten, der normalerweise für den Kauf von Tickets im Westfalentarif genutzt wird, wurde die Front im Bereich der Bezahltechnik gewaltsam geöffnet. Dort befinden sich üblicherweise unter anderem der Kartenleser, der Münzeinwurf sowie die Technik für die Bargeldannahme. Teile der Metallverkleidung wurden herausgerissen, sodass das Innenleben des Automaten teilweise freilag.

Neben dem Fahrkartenautomaten wurden auch die beiden Kassen des Münzeinwurfs der daneben befindlichen öffentlichen Toiletten – Damen und Herren – aufgebrochen. Dort müssen üblicherweise 50-Cent-Münzen eingeworfen werden, um Zugang zu den WC-Anlagen zu erhalten.

Da sowohl der Fahrkartenautomat als auch die WC-Kassen regelmäßig geleert werden, dürfte der entstandene Sachschaden um ein Vielfaches höher sein als das „Kleingeld“, das der oder die Täter erbeutet haben könnten.

Polizei und Bundespolizei waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen aufzunehmen. Im Anschluss wurden die beschädigten Bereiche so gesichert, dass sich Bahnreisende an den mutwillig zerstörten Einrichtungen nicht verletzen können.

Weitere Informationen folgen hier auf wirSiegen.de.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

