SSV Sohlbach-Buchen e.V. stellt Weichen für die Zukunft

(wS/ssv) Siegen 08.03.2026 | – Im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit 39

anwesenden Mitgliedern hat der SSV Sohlbach-Buchen e.V. wichtige personelle und

strukturelle Entscheidungen getroffen. Im Mittelpunkt standen dabei der Wechsel an der

Vereinsspitze sowie die Würdigung des langjährigen außergewöhnlichen Engagements

von Michael und Stefanie Schutte.

Neue Doppelspitze übernimmt Verantwortung

Nach dem Ausscheiden von Michael Schutte als 1. Vorsitzender stellte der Verein seine

Führungsstruktur neu auf. Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig eine

Satzungsänderung, die künftig eine Doppelspitze zulässt.

Ebenfalls einstimmig wurden Matthias Janke und Dirk Pedron zu neuen 1. Vorsitzenden

gewählt. Beide hatten bereits im Vorfeld ihre Bereitschaft erklärt, gemeinsam

Verantwortung zu übernehmen und den Verein strategisch weiterzuentwickeln.

Mit der neuen Struktur möchte der Verein die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen

und sich organisatorisch wie wirtschaftlich zukunftsfähig aufstellen. Neben der

Modernisierung der Satzung – unter anderem mit der Möglichkeit digitaler Sitzungen in

besonderen Situationen – soll insbesondere der Bereich Sponsoring weiter

professionalisiert werden.

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete der Verein einen bilanziellen Verlust, der vor allem

auf einmalige Steuerzahlungen und gestiegene Energiekosten zurückzuführen ist. Positiv

hervorzuheben ist jedoch, dass ein bestehender Kredit in Höhe von 80.000 Euro

vollständig getilgt werden konnte und der Verein damit finanziell deutlich unabhängiger

aufgestellt ist.

Große Verdienste von Michael und Stefanie Schutte

Ein besonders emotionaler Moment der Versammlung war die Verabschiedung von

Michael und Stefanie Schutte.

Michael Schutte prägte den Verein in den vergangenen Jahren als 1. Vorsitzender

maßgeblich und führte ihn mit großem persönlichen Einsatz durch sportlich wie

organisatorisch bedeutsame Zeiten. In seine Amtszeit fiel unter anderem der historische

Doppelaufstieg: Die 1. Mannschaft schaffte den Sprung in die Kreisliga A, die 2.

Mannschaft stieg in die Kreisliga C auf – ein sportlicher Meilenstein in der

Vereinsgeschichte.

Ebenso wurde während seiner Amtszeit das 60-jährige Vereinsjubiläum gefeiert, das mit

einer hervorragend besuchten Jubiläumsveranstaltung einen weiteren Höhepunkt im

Vereinsleben darstellte.

Stefanie Schutte unterstützte die Vereinsarbeit mit ebenso großem Engagement und

investierte unzählige Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. Gemeinsam standen beide für

Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und eine starke Identifikation mit dem Verein.

Die Mitglieder würdigten dieses außergewöhnliche Engagement mit langanhaltendem

Applaus und Standing Ovations. Als Zeichen des Dankes überreichte der Vorstand ein

Präsent.

Weitere Wahlen und personelle Entscheidungen

Neben der Wahl der neuen Vorsitzenden wurden weitere Funktionen besetzt:

Ralf Baltruscheit wurde als 1. Geschäftsführer einstimmig wiedergewählt.

Lars-Oliver Kolb bleibt 2. Geschäftsführer.

Maik Kielmann übernimmt das Amt des Sportlichen Leiters.

Luciano Lucchetti und Dennis Nell wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Als Beisitzer wurden Marco Bäumer, Robin Stein, Patric Öhm und Alexander

Großmann (neu) sowie Hans-Werner Strunk, Claus Otto, Claudia Otto, Dennis

Großmann (bereits im Jahr zuvor Beisitzer) im Block gewählt.

Der Ehrenrat besteht künftig aus Herbert Münker, Günther Röcher und Thomas

Baumgarten.

Eva Penne wurde als Leiterin der Jugendabteilung bestätigt.

Optimistischer Blick nach vorne

Mit der neuen Doppelspitze und einer modernisierten Satzung blickt der SSV Sohlbach-

Buchen optimistisch in die Zukunft. Ziel ist es, die sportliche Entwicklung fortzuführen, das Ehrenamt weiter zu stärken und den Verein strukturell wie wirtschaftlich nachhaltig auszurichten.

Der SSV Sohlbach-Buchen e.V. – gegründet 1965 – bleibt damit ein lebendiger und engagierter Amateurfußballverein in Siegen, der Tradition und Zukunft erfolgreich miteinander verbinden möchte.



Stefanie (mit Blumenstrauß) und Michael Schutte (rechts daneben) werden für ihre

langjährige ehrenamtliche Arbeit für den SSV Sohlbach-Buchen geehrt.



Matthias Janke (links) und Dirk Pedron bilden die neue Doppelspitze beim SSV

Sohlbach-Buchen

Fotos: Ralf Baltruscheit